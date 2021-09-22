شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين الخرافة والحقيقة.. اعرف النظام الغذائى المناسب فى سن الشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع التقدم في العمر والوصول لسن الشيخوخة يحتاج كبار السن لحمية غذائية معينة والابتعاد عن بعض الأكلات التى قد تعرضهم للخطر، وذلك لتفادى المشاكل الصحية والأزمات القلبية، كما يعتبر لمرضى السكر والضغط نظام غذائى محدد، ولكن هناك أقاويل مختلفة يتداولها البعض عن النظام الغذائى مع الشيخوخة أي عند التقدم في العمر.

وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine هناك الكثير من "الحقائق" المختلطة التي يجب حلها ، وتوضحها كاثلين جونسون أخصائية التغذية في جامعة جونز هوبكنز بأمريكا وهى:

الخرافة: يجب تجنب منتجات الألبان مع تقدمك في السن.

الحقيقة: تجنب ذلك فقط إذا أدى إلى حدوث مشاكل في المعدة أو الجهاز الهضمي، لأن أجسامنا غالبًا ما تصبح أقل تسامحًا مع بعض الأطعمة مع تقدمنا ​​في السن، منتجات الألبان هي واحدة منها لأن إنتاج إنزيم اللاكتاز ، الذي يساعد في هضم منتجات الألبان ، يتناقص مع تقدمنا ​​في العمر.

ولكن ما لم تكن على ما يرام بعد تناول منتجات الألبان (أعراض مثل الغازات والانتفاخ) ، فلا داعي للبدء في الابتعاد عن منتجات الألبان.

الخرافة: يمكنك الحصول على الكالسيوم فقط من منتجات الألبان.

الحقيقة: العديد من الأطعمة الأخرى هي مصادر جيدة بشكل مدهش.

إذا كنت لا تستطيع تحمل منتجات الألبان فلا يزال بإمكانك تلبية الكمية اليومية الموصى بها (1300 ملليجرام للمساعدة في منع هشاشة العظام) عن طريق تناول أطعمة مثل الفاصوليا البيضاء (96 ملليجرام)، والأطعمة الأخرى المحتوية على الكالسيوم ومنها : السبانخ (146 ملليجرام) ، السلمون (181 ملليجرام) والسردين (325 ملليجرام).

الخرافة: يجب أن تنتقل إلى نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين.

الحقيقة: من الأفضل اتباع خطة غذائية متوازنة تساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

يساعد البروتين في بناء كتلة العضلات وهو أمر يفقده جسمنا بشكل طبيعي بعد سن الخمسين (وبالتالي أهمية تدريب المقاومة) ومع ذلك فإن الشيء الأكثر أهمية لمن هم فوق سن الخمسين هو تحقيق وزن صحي والحفاظ عليه.

لتحقيق هذا الهدف ، تقول ، "من المهم ممارسة الاعتدال ، والتأكد من أن أكبر طعام في طبقك من الخضار ، تليها الحبوب الكاملة والبروتين". خطة الأكل التي يدعمها معظم الخبراء الطبيين لشيخوخة صحية هي حمية البحر الأبيض المتوسط .

الخرافة: تجنب الدهون المشبعة.

الحقيقة: يمكن أن يكون بعضها مفيدًا لك بدلاً من ذلك ، ركز على تناول المزيد من الدهون الصحية.

هناك علم تغذية جيد يدعم فوائد الدهون الأحادية غير المشبعة الجيدة والدهون المتعددة غير المشبعة" الدهون الموجودة في الأطعمة مثل المكسرات والأسماك الدهنية.