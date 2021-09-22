شكرا لقرائتكم خبر عن السردين مش مجرد سمك .. لن تصدق فوائده الصحية .. أبرزها بناء العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكالسيوم معدن مهم لجسمك، ويلعب دورًا مهما في بناء العضلات ، وتجلط الدم ، وإفراز الهرمونات ، وتقلص الأوعية الدموية وتمددها ، وعلى الأخص، يشكل الكالسيوم جزءًا كبيرًا من بنية عظامك، ما لم تستمر في إمداد جسمك بالكالسيوم من الأطعمة التي تتناولها ، فقد يقلل جسمك من العظام أو يفقد العظام ويضعف مع تقدم العمر، ويُعرف هذا باسم مرض هشاشة العظام ، وهو انخفاض في كثافة العظام يؤدي غالبًا إلى حدوث كسور، وإذا كنت تبحث عن مصدر يمنحك المزيد من الكالسيوم أكثر من حليب البقر، فهو "السردين "، بحسب ما ذكره موقع " eatthis".

وأكد التقرير المنشور بموقع " eatthis"، أن تحتوي حصة 3 أونصات من السردين على حوالي 325 ملليجرام (مجم) من الكالسيوم مقارنة بحوالي 276 مجم و 299 مجم للحليب كامل الدسم والحليب الخالي من الدسم ، على التوالي ، وفقًا لمؤسسة هشاشة العظام الوطنية والمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، وهذا يمثل حوالي ثلث المدخول اليومي الموصى به (RDI) البالغ 1000 مجم لمعظم البالغين، الجرعة الموصى بتناولها يومياً للنساء فوق سن الخمسين وللرجال فوق 70 هي 1200 مجم.

بناء العظام:

إن تناول السردين يبني قوة العظام لأنك تأكل السمك كله ، بما في ذلك العظام اللينة ، مصدر الكالسيوم المهم للغاية، لاحظ بعض الباحثين أن اليابان لديها نسبة إصابة أقل بهشاشة العظام مقارنة بالولايات المتحدة على الرغم من أن اليابانيين يستهلكون منتجات ألبان أقل بكثير مما يستهلكه الأمريكيون بسبب ارتفاع استهلاك الأسماك في اليابان ودول آسيوية أخرى.

تلعب العناصر الغذائية الأخرى في الأسماك ، مثل فيتامين د والبروتين ، دورًا في بناء العظام أيضًا، فيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم وتمعدن العظام ، وهو ما يبني عظامًا أقوى وأكثر كثافة.

مصدر لفتيامين د

تعتبر الأسماك الزيتية مثل السردين من بين أفضل المصادر الغذائية لفيتامين D3 ، والذي يُعتقد أنه الأكثر فعالية من نوعي فيتامين د لصحة العظام ، وفقًا لتقرير نشر في مجلة Nutrients ، توفر علبة السردين أكثر قليلاً من 40٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين د ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية .

مد الجسم بالبروتين :

السردين ، مثل الحليب يساعد في بناء العظام ، ويقدم جرعة صحية من بروتين نمو العضلات ، أيضًا ، 25 جرامًا لكل 3 أونصات من الأسماك، أثبتت الدراسات أهمية البروتين في الحماية من هشاشة العظام، تشكل البروتينات حوالي ثلث كتلة عظامك، وارتفاع استهلاك البروتين مرتبط بارتفاع كبير في كثافة العظام في الورك والعمود الفقري والجسم الكلي وأيضًا انخفاض خطر الإصابة بكسور الساعد لدى النساء.

فوائد صحية :

هناك أسباب وجيهة أخرى للحصول على بعض الكالسيوم من السردين، بالإضافة إلى فيتامين د والبروتين ، ستستهلك المزيد من أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب ، والتي توجد بكثرة في الأسماك الزيتية مثل السردين.

تسلط دراسة حديثة الضوء على ميزة أخرى وهى الوقاية من مرض السكري، حيث أجريت على كبار السن المصابين بمقدمات السكري ، وجد الباحثون أن حصتين فقط من السردين أسبوعيًا لمدة 12 شهرًا توفر ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د وأوميجا 3 لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بشكل كبير.