شكرا لقرائتكم خبر عن كوب من عصير الجزر كلمة السر فى مواجهة الخلايا السرطانية بالثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصير الجزر ليس فقط من العصائر الطبيعية الطازجة، الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لجسمك، بل أنه يعد المشروب الأول وكلمة السر للوقاية من السرطان بمختلف أنواعه، حيث يمتلك الكوب الواحد منه خصائص ومركبات فريدة تجعله قادر على مواجهة الخلايا السرطانية، وحسم المعركة ضد المرض الخبيث داخل جسمك.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Verywellhealth، فأن عصير الجزر من المشروبات التى تحميكى من سرطان الثدي، أخطر أنواع السرطانات التى تهدد ملايين النساء والفتيات فى مختلف الفئات العمرية، نظرا لأنه يحتوى على مركب البيتا كاروتين، أحد مضادات الأكسدة الذى يسهم فى تكوين فيتامين أ، المفيد لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وكذلك منع أضرار الجذور الحرة.

وأوضح التقرير أن هذا المركب في الجزر يمكن أن يقلل فرص الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 60%، بجانب أنه يوفر مركبات نشطة بيولوجيا، مثل مركب فالكارينول ، سلفوكينوفوزيلدياسيل، وكل منها تسهم فى الوقاية من تكون أورام الثدي.

وأوضح الخبراء أيضا قدرة عصير الجزر على مقاومة الالتهابات، نظرا لوجود الكاروتينات في عصير الجزر، وقدرتها فى خفض علامات الإجهاد التأكسدي وأعراض الالتهاب في الدم، بالإضافة إلى ذلك ، تبين أن الاستهلاك المنتظم لعصير الجزر يحسن مستويات الكاروتين في الدم وهو أمر جيد لحماية المرضى من تكرار نوبات السرطان.

وأكد التقريرأن تناول كوب من عصير الجزر يوميًا، يحارب الخلايا السرطانية، كما يرفع الكاروتينات في الدم إلى المستويات المرتبطة بالحماية من سرطان الثدي.