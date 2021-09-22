شكرا لقرائتكم خبر عن لو عرفت فوائده مش هتبطل أكله .. الأناناس هيعالج التهاب الأمعاء ويسكن الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأناناس فاكهة فائقة الحلاوة ومنعشة ، ومصدر ممتاز لفيتامين C ومنخفض في السعرات الحرارية، كما يعد مصدرًا ممتازًا للألياف فهو ملئ بالفيتامينات والمعادن، حيث يحتوي الأناناس على 2.3 جرام من الألياف لكل كوب واحد ، وقد ارتبطت الألياف بزيادة الشبع وإنقاص الوزن ، فضلاً عن استقرار سكريات الدم، إذا كنت تحب الأناناس ، فقد تتفاجأ بطرق أخرى يمكن أن تؤثر على صحتك العامة بحسب ما نشره موقع " eatthis".

1 - علاج مرض التهاب الأمعاء:

يلعب البروميلين دورًا كمضاد قوي للالتهابات ، والتي يمكن أن تخفف الأعراض لدى المرضى الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء.

2 - لتقليل الالتهاب:

الأناناس مليء بفيتامين C المضاد للأكسدة والذي له خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل آلام المفاصل الناجمة عن هشاشة العظام ، ودعم صحة المناعة، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

3- يحسن صحة العظام:

الأناناس مصدر جيد للمنغنيز، وهو مهم لصحة العظام.

4- يقلل الألم:

يحتوي البروميلين على خصائص مضادة للالتهابات تم استخدامها لتقليل الألم والتورم الناتج عن الحروق وآلام المفاصل والأمراض الالتهابية الأخرى.

5- يقلل من ارتفاع ضغط الدم:

إن الإنزيمات الموجودة في الأناناس المعروفة باسم البروميلين تعمل على إبطاء تخثر الدم ، فضلاً عن زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء ، مما يؤدي إلى تحسين تدفق الدم.