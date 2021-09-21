هل الشعور بالجوع طوال الوقت دليل على مشكلة صحية؟

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القاهرة - سامية سيد - "لماذا أشعر بالجوع أغلب الوقت".. سؤال يطرحه الكثيرون خاصة في ظل وباء كورونا وقضاء معظمنا الوقت في المنزل، وبالنسبة للبعض يمكن أن يعود الجوع المتزايد لأسباب بسيطة مثل عدم تناول ما يكفي من الطعام في الوجبة السابقة، أو عدم تناول الأطعمة المناسبة التي تجعلنا نشعر بالشبع، ولكن هذا الجوع المتزايد يمكن أن يكون أيضًا علامة على المشكلات التي يجب معالجتها، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الشعور المتزايد بالجوع، وفقاً لموقع مجلة "نيوزويك" الأمريكية.





ما الذي يمكن أن يسبب زيادة الجوع؟

قالت كريستين سميث، خبيرة التغذية الأمريكية، إنه يمكن أن تكون هناك أدوية وحالات طبية تؤدي إلى زيادة الجوع، بالإضافة إلى بعض العوامل الغذائية مثل البروتين أو تناول المغذيات العامة.

وأوضحت خبيرة التغذية الأمريكية جينان بنا، أن النظام الغذائي ضروري لمساعدة الشخص على الشعور بالشبع لفترة أطول، وما تأكله له تأثير على مدى شعورك بالشبع.

وأضافت: "من وجهة نظر غذائية، قد تشعر بالجوع كثيرًا إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا غير متوازن على سبيل المثال، إذا كان نظامك الغذائي يتكون أساسًا من الكربوهيدرات البسيطة من الخبز الأبيض والأرز والحلويات وما إلى ذلك، فمن المحتمل أن لن تكون قادرة على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

وتابعت "الكربوهيدرات البسيطة يتم هضمها بسرعة ولا تشعرك بالشبع، لذا تحتاج إلى نظام غذائي متوازن يحتوي على ما يكفي من البروتين والألياف والدهون، والتي تستغرق وقتًا أطول ليتم هضمها."

وقالت أخصائية التغذية مايا فيلر، " تخطي الوجبات يمكن أن يسبب زيادة الجوع، حيث يعاني بعض الأشخاص من زيادة الجوع عند تخطيهم وجبات الطعام. "

يمكن أن تؤدي التغييرات البيئية الأخرى إلى زيادة الجوع مثل التغييرات في مستويات نشاطك أو الإجهاد أو قلة النوم.

هل يجب القلق إذا كنت جائعًا طوال الوقت؟

أكد الخبراء أنه إذا عانى المرضى بانتظام من زيادة الجوع دون سبب واضح ولا توجد أعراض معاكسة أو غير مرغوب فيها، فلا ينبغي أن يكون هذا الجوع مدعاة للقلق".

ومع ذلك يمكن أن يكون هناك في بعض الأحيان بعض الأعراض الأخرى غير المرغوب فيها، والتي يجب أن يكون الناس على دراية بها.

قد يعاني البعض مما يعرف بـ "جوع الرأس" ، عندما ترسل المعدة أو المخ إشارات الجوع بناءً على العوامل البيئية.

يمكن أن يكون سبب ذلك زيادة الإجهاد أو قلة النوم أو العديد من الأسباب الأخرى، ومن المهم أن تبدأ بتقييم نمط حياتك لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يدعو للقلق، سواء بمفردك أو بمساعدة أخصائي التغذية ولكن لا داعي للذعر إذا لاحظت زيادة في شهيتك.

كيف تتعامل مع الجوع

يعتمد التعامل مع الجوع المتزايد بشكل أساسي على سبب زيادة الجوع، ولكن أحد الاقتراحات الخاصة من الخبراء هو الاستجابة لنداء جسمك لمزيد من الطعام، والتأكد من الحفاظ على مغذياته.

التأكد من تناول نظام غذائي متوازن هو أفضل استجابة للجوع وبشكل عام فإن الجوع المتزايد لا يجب أن يكون أمرًا مخيفًا، لكن السيطرة على نظامك الغذائي أمر بالغ الأهمية وإبلاغ الطبيب أو أخصائي التغذية عن أي علامات أخرى مقلقة.