شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية تفادى ارتفاع مستويات الكوليسترول بعد الوجبات الدسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأطعمة المقلية لذيذة ومعظم الناس يعشقون تناولها، ولكن الإفراط فيها يسبب العديد من الاضطرابات بالجسم والشعور بعدم الراحة، وفي حين أن الانزعاج يبدو مؤقتًا، إلا أنه يؤدي على المدى الطويل إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول وضغط الدم ومرض السكري وغيرها من الأمراض المزمنة، لذلك يجب الحد من الإفراط في تناول الطعام وكذلك تجنب الأطعمة الزيتية، ولكن إذا انتهى بك الأمر إلى الانغماس في وجبة غنية بالأطعمة المقلية، فإليك 6 أشياء يمكنك القيام بها، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

تناول الماء الفاتر

عند الإفراط بتناول الأطعمة المقلية، ابدأ بتناول الماء الفاتر بعد 30-45 دقيقة من الوجبة، حيث يقول الخبراء إن المياه تعمل كحامل للمغذيات ومنتجات النفايات أيضًا، ويساعد الماء الفاتر في تكسير العناصر الغذائية لتسهيل عملية الهضم، وستبدأ في الشعور بأنك أخف وزنا.



شرب الماء

الديتوكس

أفضل طريقة لتهدئة الجسم هو شرب ديتوكس الماء بالليمون، حيث يساعد هذا المشروب على التخلص من السموم المتراكمة بعد تناول الأطعمة الدهنية، كما أنه يساعد فى إنقاص الوزن.



الديتوكس

المشى

وفقًا للخبراء، فإن المشي بعد 20 دقيقة من تناول وجبة دسمة يساعد على تحسين عملية الهضم كما أنه يعزز حركة المعدة بشكل أفضل ويساعد على إنقاص الوزن.



المشي

تناول البروبيوتيك

تأكد من تناول الأطعمة التي تحتوى على البروبيوتيك بعد 20-25 دقيقة من الوجبة الدسمة، حيث يساعد البروبيوتيك في تحقيق التوازن بين صحة الجهاز الهضمي وتحسين فلورا الأمعاء والمناعة أيضًا، ولعل أفضل الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك هو الزبادي.



الزبادى

تناول الفاكهة

بعد 60 دقيقة من تناول الوجبة الدسمة، تناول كمية صغيرة من الفاكهة الغنية بالألياف، فهى تجنبك الإمساك وتعمل على تقوية الجهاز الهضمي، كما يُقترح أيضًا تناول المزيد من الفواكه والخضراوات في الوجبتين القادمتين لتحسين أداء الجهاز الهضمي.



الفواكه

احسب وجبتك

بمجرد أن تفرط في تناول الطعام، تأكد من أن وجبتك التالية خفيفة للغاية وسهلة الهضم، حيث يُقترح اتباع نظام غذائي سائل للحفاظ على ترطيب الجسم والانغماس في الأطعمة الغنية بالألياف التي يمكن أن تُعزز صحة الجهاز الهضمي.