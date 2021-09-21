بالأرقام.. تراجع حالات الدخول للمستشفيات البلجيكية جراء كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

قال معهد سيينسانو للصحة العامة البلجيكي إن عدد حالات الدخول الجديدة للمصابين بكوفيد 19 للمستشفيات مستمر في الانخفاض فيما واصلت الإصابات ارتفاعها بنسبة 6 في المائة.



وأضاف المعهد في آخر تقرير له أن الإصابات الجديدة زادت بشكل طفيف خلال الأيام السبعة من 11 إلى 17 سبتمبر، لتصل إلى 065 2 حالة في المتوسط يوميا. وإجمالا، أصيب أكثر من 1.2 مليون شخص بالفيروس في بلجيكا منذ مارس 2020.

وفي الفترة بين 14 و 20 سبتمبر، أدخل ما متوسطه 59.4 مريض بكوفيد -19 إلى المستشفيات كل يوم، وهو رقم مستقر مقارنة بالأسبوع السابق.