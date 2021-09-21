شكرا لقرائتكم خبر عن اكسب صحتك واخسر وزنك.. 5 نصائح هتساعدك فى الحفاظ على جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحد الأسباب الرئيسية لتراكم الدهون في الجسم وزيادة الوزن هو الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة غير الصحية، حيث يجب اتباع نظام غذائى صحى يتضمن تناول خيارات صحية كالمكسرات مثل اللوز والفول السوداني والجوز والكاجو لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون الصحية.

ووفقا لتقرير لموقع time now news تقدم السطور التالية أهم خمس نصائح يمكن أن تساعدك على البقاء بصحة جيدة.

قواعد الحياة بصحة جيدة

اتبع قاعدة اللوحة: نادرًا ما يتم نشر حساب السعرات الحرارية من قبل خبراء اللياقة البدنية الشامل كحل لفقدان الوزن، ومع ذلك، يقترح البعض اتباع قاعدة اللوحة لفقدان الوزن ملء 50٪ من الطبق بالخضراوات غير النشوية مثل البروكلي والجزر لضمان حصولك على حصتك اليومية من الألياف بشكل جماعي خلال كل وجبة في اليوم إلى جانب ذلك، قم بتغطية ربع طبقك بالكربوهيدرات مثل الحبوب الكاملة والفاصوليا والبطاطس، والربع الآخر بالبروتينات الخالية من الدهون هذا يعزز الشبع، ويحافظ على مؤشر كتلة الجسم ويبقيك مغطاة من ناحية التغذية.

بدع النظام الغذائي ـ المراوغة: من الحميات الكيتونية إلى الصيام المتقطع ، يعتمد الناس على عدد كبير من بدع النظام الغذائي هذه الأيام لفقدان الوزن وفي غضون بضعة أشهر ، قد ينتهي الأمر بالتخسيس بشكل ملحوظ، ومع ذلك، ينتهي الأمر بمعظمهم باستعادة نفس الوزن لأن هذه الدهون الغذائية ليست عملية بما يكفي للاحتفاظ بها على المدى الطويل لذلك ، لفقدان الوزن بشكل كلي والاحتفاظ به، التزم بنظام غذائي متوازن يشمل جميع العناصر الغذائية الأساسية ولا تحرم جسمك من أي شيء.

تناول الطعام عندما تكون جائعًا وليس عندما تشعر بالتوتر أو القلق أو الملل: عندما يشعر المرء بالجوع ، فإن الأطعمة الصحية والمليئة بالشبع تكون جذابة أكثر، ومع ذلك عندما يشعر المرء بالقلق أو التوتر أو الملل، فإن الأطعمة مثل البيتزا والبرجر والحلويات تجذب المزيد بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية، يرتبط تناول هذه الأطعمة بزيادة الوزن والسمنة بمرور الوقت لذلك، للبقاء بصحة جيدة مدى الحياة ، يوصي الخبراء بتناول الطعام عند الجوع.

استمتع بالمكسرات أثناء التنقل: وجبة خفيفة شهيرة في منتصف الوجبة، تحتوي المكسرات مثل اللوز والفول السوداني والجوز والكاجو على نسبة عالية من الدهون، ومع ذلك فهي غير مرتبطة بخطر زيادة الوزن بدلاً من ذلك ، يرتبط تناول المكسرات بانتظام بفقدان الوزن وتحسين صحة القلب وفوائدها للبشرة وفقًا للعديد من الدراسات المنشورة في مجلة التغذية ، فقد تبين أن تناول حفنة من المكسرات يوميًا يرتبط بالشبع والوقاية من تراكم الدهون.

تناول وجبات أصغر بشكل متكرر: أحد الأسباب الرئيسية لتراكم الدهون هو الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة غير الصحية يحدث هذا بسبب آلام الجوع عند إعطاء فجوة كبيرة بين الوجبات لذلك ، يوصي الخبراء بتناول وجبات أصغر بفارق ثلاث إلى أربع ساعات وبهذه الطريقة لن تشعر بالجوع كثيرًا وستستهلك كميات أقل من السعرات الحرارية.