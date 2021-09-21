شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الكوليسترول في جسمك؟..وأعشاب طبيعيه تساعدك في التخلص منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراكم الكوليسترول هو حالة صحية مخيفة يمكن أن تزيد المستويات المرتفعة من الكوليسترول والدهون الثلاثية من خطر الإصابة بأمراض القلب، الكوليسترول هو نوع شمعي من الدهون ينتقل في جميع أنحاء الجسم في الدم ولا يذوب في الماء لذلك لا يتفكك في الدم، ينتج جسمك الكوليسترول، لكن يمكنك الحصول عليه أيضًا من الأطعمة يوجد الكوليسترول فقط في الأطعمة التي تأتي من الحيوانات، وفقا لتقريرلموقع time now news.

ماذا يمكن للكوليسترول أن يفعل لجسمنا؟

كل الكوليسترول ليس سيئًا تشرح كليفلاند كلينك أهمية الكوليسترول، كل خلية في الجسم تحتاج إلى الكولسترول الذي يساعد أغشية الخلايا على تكوين الطبقات تحمي هذه الطبقات محتويات الخلية من خلال العمل كحارس البوابة لما يمكن للأشياء أن تدخل الخلية أو تغادرها يصنعه الكبد ويستخدمه أيضًا لإنتاج الصفراء، مما يساعدك على هضم الأطعمة الكوليسترول ضروري أيضًا لإنتاج هرمونات معينة ولإنتاج فيتامين د ينتج الكبد ما يكفي من الكوليسترول لتلبية احتياجات الجسم لهذه الوظائف المهمة .

البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) هو واحد من اثنين من البروتينات الدهنية الرئيسية غالبًا ما يُطلق على LDL "الكوليسترول الضار.

البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) هو البروتين الدهني الرئيسي الآخر غالبًا ما يطلق على HDL "الكوليسترول الجيد".

لماذا البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) سيء؟

يمكن أن يتراكم البروتين الدهني منخفض الكثافة على جدران الشرايين ويجعلها أضيق تشكل الترسبات الدهنية لويحات تبطن الشرايين وقد تسبب انسدادًا هذا التراكم يسمى تصلب الشرايين.

طرق التخلص من الكوليسترول طبيعيا:

وجد الباحثون أن بعض الأطعمة يمكن أن تفعل المعجزات في خفض كمية LDL بشكل طبيعي ، مثل الكاري أوراق الكاري قد تساعد إضافة أوراق الكاري إلى نظامك الغذائي في تقليل بعض عوامل الخطر المرتبطة بالكوليسترول وإفادة صحة القلب بعدة طرق.

وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن مستخلص أوراق الكاري قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية المرتفعة، أوراق الكاري ليست مثل مسحوق الكاري ولكنها توجد غالبًا في خلطات التوابل الشائعة، يمكن أن يساعد اتباع عادات صحية ، مثل اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن والحفاظ على النشاط ، في منع ارتفاع مستويات الكوليسترول في المقام الأول.