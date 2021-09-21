شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: إدارة الغذاء والدواء قد تصرح بلقاحات كورونا للأطفال الصغار خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع "CNN" الأمريكي أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA قد توافق قريبًا على إعطاء لقاح فايزر بيونتيك للأطفال الصغار- وهو ما وصفه الخبراء بأنه "تطور يوفر الأمل في خضم وقت خطير في الوباء".

وقال الدكتور جيمس هيلدريث، مستشار اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لـ CNN: "من المتوقع أنه بحلول عيد الهالوين في نهاية أكتوبر القادم يمكننا رؤية اللقاحات متاحة للأطفال، لكن الأمر سيستغرق عدة أسابيع حتى يحدث هذا".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة فايزر أمس أن التجارب أظهرت أن اللقاح المكون من جرعتين آمن وولد استجابة "قوية" للأجسام المضادة لدى الأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا.

وفى الوقت الحالي فإن أصغر الأمريكيين المؤهلين للتلقيح هم في سن 12 عامًا، ولا يزال معدل تطعيم المراهقين يقترب من منتصف الطريق، وفقًا لتحليل البيانات من CDC.

قال الدكتور بيتر هوتز، عميد المدرسة الوطنية للطب الاستوائي في كلية بايلور للطب، إن توسيع الوصول إلى اللقاح سيكون مهمًا لحماية الأطفال وإنهاء سيطرة الفيروس على الولايات المتحدة للجميع.



لقاح كورونا للاطفال

وأضاف هوتيز: "في النهاية ، إذا كنا جادين في وقف هذا الوباء، فنحن بحاجة إلى تطعيم 85-90٪ من سكان الولايات المتحدة.. هذا يعني كل البالغين ، وجميع المراهقين وأعداد كبيرة من الأطفال الصغار."

ووفقًا لبيانات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال فقد تم الإبلاغ عن ما يقرب من 226 ألف حالة إصابة بكورونا لدى الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضى، وهذا يعتبر ثاني أعلى إجمالي للحالات الجديدة عند الأطفال وتستمر الحالات بين تلك المجموعة في الارتفاع بشكل كبير.

ومع انتشار الحالات، ترتفع معدلات دخول المستشفى، حيث تم إدخال 311 طفلًا في المتوسط ​​إلى المستشفى مع كورونا يوميًا خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).