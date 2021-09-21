شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس طعمه حلو .. الكاجو هيظبط الكوليسترول ويحميك من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت دراسة حديثة، أن تناول الكاجو بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مخاطر أمراض القلب والشرايين و السكتة الدماغية، ويمكن أن يؤدي تضمين المزيد من المكسرات في نظامك الغذائي إلى توفير فوائد صحية للقلب، حيث أظهرت الأبحاث أن تناول حفنة من المكسرات يوميًا يمكن أن يخفض مستويات النوع الضارمن الكوليسترول (LDL) بنسبة تصل إلى 5٪.

وأضافت الدراسة وفقا لما نشره موقع " eatthis"، أن تناول عدد قليل من المكسرات يخفض مستويات الكوليسترول في الدم، وأشارت الدراسة إلى أن مرضى السكري من النوع 2 الذين خصصوا 10٪ من سعراتهم الحرارية اليومية للكاجو لديهم نسبة أقل من LDL إلى HDL (النوع الجيد من الكوليسترول) من أولئك الذين لم يتناولون الكاجو.





كاجو مملح:

أظهرت نتائج الدراسة، أن تناول الكاجو يعززمستويات الكوليسترول الحميد مع خفض مستويات الكوليسترول الكلي ومستويات LDL ربطت الدراسة بين استهلاك الكاجو وانخفاض مستويات ضغط الدم .

وتشيربعض الأبحاث إلى أن تناول الكاجو باستمرار قد يساعد في خفض مستويات ضغط الدم ومستويات الدهون الثلاثية (نوع الدهون الموجودة في الدم) ، إلا أنه لم يكن لها أي تأثيرعلى خفض مستويات الكوليسترول الكلي أومستويات الكوليسترول الضار.

أظهرت دراسة أجريت عام 2018 أن تناول الفول السوداني والمكسرات مرتين في الأسبوع والجوز مرة واحدة في الأسبوع كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأي شكل من أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13٪ -19٪ وانخفاض خطر الإصابة بالشريان التاجي بنسبة 15٪ -23٪. مرض قلبي.