شكرا لقرائتكم خبر عن من الحضانة وحتى الثانوى.. تطعيمات ضرورية للأطفال والمراهقين مع دخول المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الأطفال للحصول على التطعيمات الأساسية والتى تحميهم من العديد من الأمراض، ومن هذه الأمراض شلل الأطفال، التيتانوس، التهاب الكبد A و B ، والحصبة الألمانية، ومع دخول الأطفال المدارس هناك قائمة من التطعيمات الأساسية التي ينبغي التأكد من حصول طفلك عليها، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على التطعيمات التي يجب أن يحصل عليها الأطفال والمراهقين في مرحلة الحضانة والإبتدائى والإعدادي والثانوى، بحسب موقع "reverse health".

تطعيمات بدء المدرسة (الأعمار من 4 إلى 6 سنوات)

من سن الرابعة إلى السادسة، سيحتاج طفلك إلى التطعيمات التالية قبل أن يبدأ المدرسة:

-جدري الماء

-الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي (TDAP)

-الأنفلونزا

-الحصبة، النكاف، والحصبة الألمانية

-شلل الأطفال

تطعيمات المدرسة الابتدائية (الأعمار من 7 إلى 10 سنوات)

من سن 7 إلى 10 سنوات، يجب أن يحصل طفلك على لقاح الأنفلونزا كل عام بحلول نهاية شهر أكتوبر.

إذا كان طفلك قد تلقى التطعيمات الموصى بها سابقًا ، فليس من الضروري الحصول على جرعات إضافية خلال هذه السنوات.

إذا لم يتلق طفلك التطعيمات الموصى بها، فيرجى استشارة طبيب الأطفال الخاص بك.





ما قبل المراهقة (الأعمار من 11 إلى 12 عامًا)

في هذا العمر، تزول بعض الحماية من لقاحات الطفولة. سيحتاج المراهقون إلى الحصول على تطعيمات معينة مرة أخرى من شأنها أن تزيد من الحماية.

سيحتاجون أيضًا إلى لقاحات جديدة أخرى تحميهم عند دخولهم سن الرشد فيما يلي اللقاحات الموصى بها التي سيحتاجها طفلك قبل سن المراهقة:

-الأنفلونزا

-فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

-داء المكورات السحائية

-الكزاز والدفتيريا والسعال الديكي (TDAP)

سن المراهقة (من 13 إلى 18 عامًا)

خلال هذا الوقت، تأكد من تحديد موعد زيارات الطبيب السنوية مع أطفالك وإطلاعهم على اللقاحات السابقة.

في سن 16 ، يجب أن يتلقى الأطفال جرعة إضافية من لقاح المكورات السحائية المتقارن بالإضافة إلى لقاح الأنفلونزا كل عام خلال الخريف.

فيما يلي اللقاحات الموصى بها التي سيحتاجها كل مراهق:

-أنفلونزا

-داء المكورات السحائية

-عدوى المكورات السحائية من المجموعة المصلية