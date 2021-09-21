شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب لزيادة الوزن غير المبررة.. أبرزها قصور الغدة الدرقية وقلة النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة الوزن غير المبررة أمر يثير القلق لبعض الناس، وقتها قد تحتاج إلى إصلاح بعض الأشياء البسيطة حول نمط حياتك للحفاظ على وزن صحي للجسم، وبغض النظر عن اتباع نظام غذائي صحى وممارسة التمارين الرياضية، يمكن أن تؤثر عدة عوامل أخرى مثل مستويات التوتر وأنماط النوم على وزنك، ونتعرف في التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا" على الأسباب المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير مقصود.

فيما يلى.. 5 أسباب يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيها:

التوتر

يمكن أن يؤثر التوتر على الهرمونات التي تنظم عاداتك الغذائية، حيث يمكن أن يزيد من الرغبة الشديدة لديك ويجعلك تأكل أكثر من المعتاد، حيث يرتبط التوتر بأمراض مختلفة منها السمنة.

يمكنك تجربة تقنيات بسيطة مثل التأمل واليوجا والتمارين الرياضية للسيطرة على توترك.

قلة النوم

يرتبط النوم الجيد بصحة جيدة، ويمكن أن تؤثر قلة النوم على وزن جسمك أيضًا مع زيادة خطر الإصابة بأمراض مختلفة، فالأشخاص الذين لا ينامون جيدًا أو لا ينامون بشكل كافٍ يستهلكون سعرات حرارية أكثر لتلبية احتياجاتهم من الطاقة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

حافظ على جدول نوم صحي من خلال تناول عشاء خفيف والمشي لمسافة قصيرة بعد العشاء والحفاظ على روتين نومك يوميًا.

الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية هو حالة لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمون الخاص بها لتلبية متطلبات الجسم، وقصور الغدة الدرقية قد يكون أحد أسباب زيادة الوزن غير المبررة، ويمكن أن يؤدي خمول الغدة الدرقية أيضًا إلى أعراض أخرى مثل جفاف الجلد، والتعب، والإمساك، وضعف العضلات، وآلام المفاصل، وتساقط الشعر.

بصرف النظر عن تناول الأدوية الموصوفة لعلاج قصور الغدة الدرقية، تحتاج إلى إجراء بعض التغييرات اللازمة في نظامك الغذائي ونمط حياتك لإدارة الحالة.

متلازمة تكيس المبايض أو انقطاع الطمث

تؤدي متلازمة تكيس المبايض أو انقطاع الطمث إلى اختلالات هرمونية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، ويمكن أن يساعد إجراء التغييرات الضرورية في نمط الحياة والحفاظ على وزن صحي في السيطرة على الحالة.

اضطراب الشراهة عند تناول الطعام

يمكن للأشخاص الذين يأكلون كثيرًا وبطريقة غير منضبطة أن يكتسبوا وزنًا غير مرغوب فيه، لذلك تحكم في عاداتك الغذائية للحفاظ على وزن صحي.