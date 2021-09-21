شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للزهايمر .. 5 خرافات عن المرض لا تصدقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم الاحتفال بيوم 21 سبتمبر باعتباره اليوم العالمي للزهايمر في جميع أنحاء العالم ، يفعد الخرف مصطلحًا شاملاً لمجموعة متنوعة من الاضطرابات العصبية ومرض الزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعًا ، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى نشر الوعي حول أحد أكثر اضطرابات التنكس العصبي شيوعًا.

ووفقا لتقرير لموقع time now news ، والذي أكد أن مرض الزهايمر هو اضطراب تدريجي في الدماغ يمكن أن يضر بالوظيفة الإدراكية مما قد يؤدي إلى تدهور المهارات العقلية والجسدية في حين أن الخرف هو مصطلح شامل لمجموعة متنوعة من الاضطرابات العصبية ، فإن مرض الزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعًا.

بعض الخرافات والحقائق الشائعة حول مرض الزهايمر هي كما يلي:الخرافة الأولى: إنها وراثية بحتة:

الحقيقة: بينما تلعب الجينات دورًا مهمًا في تحديد خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى الأشخاص ، إلا أنها لا تضمن ذلك يمكن لمجموعة متنوعة من العوامل مثل صدمة الرأس ونمط الحياة وغير ذلك أن تعرض الأشخاص لخطر الإصابة بمرض الزهايمر.

الأسطورة الثانية : فقط الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا يقعون فريسة له:

الحقيقة: نظرًا لتطور المرض، تبدأ الأعراض في الظهور بشكل أكثر وضوحًا بعد سن الستين ومع ذلك ، يمكن أن يحدث تطور المرض في سن مبكرة مثل 30 نظرًا لكون المرض في المرحلة الأولية ، قد لا يكون من السهل التعرف على الأعراض.

الخرافة الثالثة: فقدان الذاكرة في بدايات الحياة علامة نهائية:

الحقيقة: إذا كنت تنسى المكان الذي احتفظت فيه بالنظارات أو المفاتيح أو الهاتف ، فلن يكون ذلك دائمًا علامة مبكرة على ظهور مرض الزهايمر النسيان ليس صحياً ولكنه جزء طبيعي من الشيخوخة. ومع ذلك ، يجب عدم تجاهل أي علامات ، ومن أجل فهم أفضل ، استشر الطبيب على الفور.

الخرافة الرابعة: العلاج يمكن أن يوقف تفاقم المرض:

الحقيقة: حتى الآن لا يوجد علاج لمرض الزهايمر. في حين أن العلاج يمكن أن يبطئ من تطور المرض ، فإنه لا يمكن أن يوقفه من المهم أن نفهم أنها حالة تقدمية وستزداد سوءًا بمرور الوقت ومع تقدم العمر ، ومع ذلك ، يمكن للمرء دائمًا أن يذهب للعلاج والعلاج لتخفيف عبء الأعراض.

الخرافة الخامسة: بمجرد التشخيص لا أمل:

الحقيقة: تشخيص المرض ليس نهاية العالم يمكن للأشخاص البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى 10 إلى 20 عامًا بعد تشخيص إصابتهم بالمرض. مع الرعاية والدعم المناسبين ، هناك دائمًا أمل في حياة أفضل.