شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز تخس وانت سعيد .. دايت الدوبامين هو الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دايت الدوبامين هو أحد الحميات الغذائية التي انتشرت مؤخراً، وبحسب الدراسات يعتمد دايت الدوبامين على الأطعمة الغنية بالبروتين وهذه الأطعمة تعمل على تحسين المزاج وبالتالي يمكن استخدامها في علاج اضطرابات المزاج الشائعة، لأن الدوبامين هو ناقل عصبي يشارك في عمليات المكافأة والمتعة في الدماغ، وعندما نأكل الأطعمة التي تعزز الدوبامين، فإننا نزيد من مستويات هرمون السعادة "الدوبامين".



دايت الدوبامين

كيف يعمل دايت الدوبامين لإنقاص الوزن والشعور بالسعادة؟

بحسب موقع stylist يركز دايت الدوبامين على تناول الأطعمة الكاملة ذات الخصائص الغذائية عالية البروتين والدهون.

تشمل العناصر الغذائية الأساسية في هذا النوع من خطة الأكل الأسماك الغنية بأوميجا 3 ومنتجات الألبان والمكسرات والبيض.

تحتوي الأطعمة الغنية بالبروتين على أحماض أمينية، أحدها يسمى التيروزين،وهذه المادة الكيميائية ضرورية لتركيب العملية التي تساعدنا على الشعور بتأثير الدوبامين.

ويزيد الدوبامين لدينا بعد تناول أي طعام، خاصة عندما نشعر بالجوع الشديد وهذا يعود إلى كونه هرمون استجابة للمتعة والسعادة، وعلى الرغم من صعوبة الحصول على تقدير دقيق، فإن ارتفاع الدوبامين "يتراوح من خمس إلى 10 دقائق تقريبًا".

سيؤدي تعديل عاداتك الغذائية الحالية للوصول لارتفاع الدوبامين إلى نتائج جيدة، لكن إذا كنت تبحث عن زيادة كبيرة في هرمون رفع الحالة المزاجية لعلاج اضطراب المزاج الشائع، فلا يمكن إلا لطبيب التغذية قياس الكميات المحددة، لأن كل واحد منا يصنع هرمون السعادة بشكل مختلف.

تشيرالدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتبعون هذا النوع من النظام الغذائي بأحماض أوميجا 3 الدهنية والخضراوات الورقية "أظهروا تحسنًا كبيرًا بشكل ملحوظ" في أعراض الاكتئاب.

بالنسبة إلى أقرب وقت يمكنك توقع الشعور بآثار رفع الحالة المزاجية لتبني دايت الدوبامين، يعتمد ذلك على الاستعداد الجيني للفرد لإفراز الدوبامين، ولكن عادةً من شهرين إلى أربعة أشهر.

هل يمكن لنظام الدوبامين الغذائي أن يجعلك أقوى؟

إذا كنت تحمّل البروتين لزيادة قوتك وكتلة عضلاتك، فقد تستمتع بالفعل بفوائد نظام الدوبامين الغذائي ولكن ، على الرغم من أن تناول المزيد من البروتين هو مفتاح بناء القوة، إلا أن تناول الكثير من العناصر الغذائية لأغراض رفع الحالة المزاجية يمكن أن يكون له تأثير سلبي على تدريبك.

المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم هو الجلوكوز الذي يحصل عليه من الكربوهيدرات بشكل أساسي ، الكربوهيدرات تمدنا بالطاقة من خلال التدريبات الصعبة ، وتملأنا وفي معظم الحالات تعزز القناة الهضمية الصحية.

في حين أن حمية الدوبامين لا تتعارض بشكل مباشر مع النظام الغذائي المتوازن المنتظم الذي يتضمن الكربوهيدرات، فإن تناول الطعام على وجه التحديد من أجل إفراز الدوبامين المفرط يتطلب تناول كميات أكبر من البروتين وتناول كميات أقل من الكربوهيدرات.

إذا اتبعت نظامًا غذائيًا صارمًا للغاية من الدوبامين، فسيكون الهدف هو تناول البروتين بشكل أساسي والتقليل بشكل كبير من أي تناول للسكر والكربوهيدرات باستثناء بعض الفواكه والخضروات الورقية.