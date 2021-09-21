شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشاره في أمريكا بين الأطفال .. اعرف العلاقة بين فيروس"RSV"وكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن نشرت جريدة "واشنطن بوست" تقرير يؤكد انتشار فيروس "RSV" المخلوي التنفسي في أمريكا بين الأطفال، يقدم الخليج 365 لقرائه كل ما يخص هذا الفيروس الفتاك بين الأطفال، وذلك وفقا لموقع " mayoclinic".

ما هو فيروس "RSV" المخلوي التنفسي؟

هو مرض فيروسي يتسبب في تعرض الرئتين للإصابة بالالتهابات شديدة بالإضافة إلي تعرض مجري الهواء للمشاكل، وهذا الفيروس شائع عند الأطفال أقل من سنتين.



أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

متي تظهر أعراض الإصابة بفيروس "RSV"؟

تظهر الأعراض للمصابين بالفيروس المخلوي التنفسي بعد 4 إلي 6 أيام من الإصابة.

ما هي أعراض الإصابة بالفيروس "RSV"؟

-سيلان الأنف.

-السعال.

-الحمى أي ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

-التهاب الحلق.

-العُطاس.

-الصداع.

-التنفس السريع أو صعوبة التنفس.

-ازرقاق الجلد .

أما في حالة إصابة الرضيع تكون الأعراض التالي:

-تنفس سريع .

-المجاهدة أثناء التنفس.

-السعال.

-سوء التغذية.

-خمول.

متي يتم التعافي من الإصابة بالفيروس "RSV"؟

يتعافى معظم الأطفال والبالغين خلال أسبوع إلى أسبوعين.



ما هو الفيروس المخلوي التنفسي

ما هي العلاقة بين الفيروس المخلوي التنفسي "RSV" والفيروس التاجي كورونا

نظرًا لأن الفيروس المخلوي التنفسي وكورونا من الفيروسات التنفسية، فهذا يجعل أعراضهم تتشابه، ولكن عند الإصابة بالفيروس التاجي كورونا تكون الأعراض أكثر شدة وحدة.

ولكن الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي "RSV" يزيد من فرص الإصابة بكورونا لأن هذا الفيروس يتسبب في إضعاف الجهاز المناعي للجسم، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان يصاب الشخص بهذان النوعان من الفيروسات في آن وأحد .