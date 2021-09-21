شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الألم اللفافي العضلي المزمن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

الألم اللفافي العضلي من الآلام المزمنة المؤلمة التي يتعرض إليها الإنسان الناتجة عن العديد من الأسباب، فيما يلي أهم الأسباب والأعراض.



الألم اللفافي العضلي هو حالة مزمنة تؤثر على النسيج الضام الذي يغطي العضلات والذي يسمى باللفافة، وقد يكون الألم في عضلة واحدة أو مجموعة من العضلات مما يتسبب في الألم العضلي المزمن، ومن خلال التالي نتعرف على أعراض وأسباب وعلاج الألم اللفافي العضلي المزمن.

ما هو الألم اللفافي العضلي المزمن؟

الألم اللفافي العضلي أو متلازمة الألم اللفافي العضلي تعتبر من الأمراض المؤلمة التي تؤثر على العضلات والأنسجة المحيطة بها، وقد يصيب عضلة واحدة أو مجموعة من العضلات، ويكون ناتج عن انقباض العضلة بشكل متكرر، وقد يكون هذا الألم مرتبط بالتوتر العضلي.

أعراض الألم اللفافي العضلي:

وجود نقاط أو نتوءات أو عقد صغيرة في العضلات التي تتسبب في الألم عند لمسها أو الضغط عليها.

الضعف في العضلات المصابة ووجود ألم بها.

عدم القدرة على تحريك المنطقة المصابة بالشكل المنضبط.

قد يصاب المريض بالصداع وقلة النوم.

الإصابة بأعراض القلق والتوتر والإكتئاب.

الشعور بالأرق والتعب.

5 نصائح للتخلص من آلام العضلات

أسباب الألم اللفافي العضلي المزمن:

الإجهاد المفرط للعضلات.

الوقوف أو الجلوس بطريقة غير صحية.

ممارسة الرياضة بطريقة غير سليمة.

قد يتسبب القلق والاكتئاب في الشد العضلي مما يزيد من الألم اللفافي العضلي المزمن.

الإرهاق في العمل.

الإصابة بنزلات البرد.

وجود كسور في العظام.

علاج الألم اللفافي العضلي المزمن

علاج الألم اللفافي العضلي المزمن:

- بعد إجراء الفحوصات المختلفة التي يطلبها الطبيب، والتأكد من وجود الألم اللفافي العضلي فقد يتم العلاج بالعديد من الطرق ومن بينها:

- العلاج الطبيعي والذي يعتمد على تمارين تساعد على تنشيط وتقوية العضلات.

- العلاج الدوائي من خلال وصف العقاقير المضادة للالتهابات الغير ستيرويدية مثل نابروكسين والتي تساعد على التخفيف من الألم.

- العلاج بالتدليك حيث أنه من الممكن أن يساعد على راحة العضلات المشدودة مما يساعد على التقليل من التقلصات والتشنجات الموجودة بالعضلات.

- قد يتم اللجوء إلى العلاج بالحقن التي تساعد على التخفيف من الألم، ومنها المخدر الموضعي والذي يتم حقنه في نقاط التحفيز.

- التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلد.

طرق الوقاية من الألم اللفافي العضلي المزمن:

الحصول على قسط كاف من النوم يوميا.

التقليل من التوتر والقلق.

ممارسة الرياضة المنتظمة.

اتباع نظام غذائي صحي خال من الدهون وتجنب المشروبات الغازية والسكريات.

تجنب الأطعمة المسببة للالتهابات.

الحرص على الاسترخاء بالشكل السليم.

الجلوس والوقوف بشكل سليم حتى لا يسبب الألم اللفافي العضلي.