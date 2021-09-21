شكرا لقرائتكم خبر عن أعراضه تشبه كورونا .. ظهور فيروس "RSV" فى أمريكا بين الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة "واشنطن بوست" تقرير يؤكد انتشار فيروس "RSV" المخلوى التنفسي في أمريكا بين الأطفال.

أشارالتقرير، أن هناك مستشفيان للأطفال في منطقة واشنطن شاهدا مؤخرًا عددًا كبيرًا من الأطفال المصابين بفيروس RSV ، وهو فيروس تنفسي موسمي يصاب به الأطفال عادة خلال أشهر الشتاء ولكن انتشر الفيروس خلال هذه الأيام، مما تسبب في قيام مستشفى الأطفال الوطني بواشنطن بتفعيل خطط في الأيام الأخيرة للاستجابة الأعداد.



فيروس rsv

وأضاف التقرير، إلي أنه تم تخصيص جزء من قسم الطوارئ لمرضى العناية المركزة واستخدام جزء من منطقة التعافي الجراحي لتوفير أسرّة إضافية للمرضى المصابين بفيروس "RSV".

وأوضح التقرير، أن فيروس "RSV" منتشر هذه الأيام وهذا عكس الأعوام السابقة فكانت أعداد الإصابات سابقة قليلة وفي منتصف الشتاء، ولذا يجب توخي الحذر خاصة أن أعراض هذا الفيروس تشبه أعراض الفيروس التاجي كورونا.

حيث قال خبراء الصحة العامة، إن الزيادة في حالات الفيروس المخلوي التنفسي "RSV" يبدو أنها نتيجة غير مباشرة لوباء الفيروس التاجي كورونا.

ما هي أعراض فيروس المخلوي التنفسي "RSV"

قدم الموقع بعض الأعراض الخاصة بالفيروس المخلوي التنفسي "RSV"، وهي:

-ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

-السعال .

-سيلان في الأنف.

-يمكن أن يسبب الإصابة بضيق في التنفس.

-التهاب في ممرات الهواء في الرئة.

-ألم في الحنجرة.

-آلام في رأس.

-الشعور بالضعف والتململ.

وأكد التقرير، أن سبب انتشار الإصابة بالفيروس "RSV" هو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي كانت تتبع في الشتاء الماضي نتيجة لتفشي فيروس كورونا.