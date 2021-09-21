شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن جراحة شفط الدهون والفئات التى تحتاج لإجرائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شفط الدهون عالي الدقة أو الفيزر هو نوع جديد من عمليات شفط الدهون بالموجات فوق الصوتية التي تزيل الدهون بشكل استراتيجي من مناطق معينة في الجسم، لإبراز الخطوط الطبيعية تحتها، فعند تكسير الدهون يستخدم جراح شفط الدهون طريقة الشفط لإزالتها نهائياً من الجسم.

ووفقا لتقرير لموقع time now news لا يزال شفط الدهون أحد أكثر عمليات التجميل شيوعًا، وعلى مر السنين، تغيرت العديد من التطورات الجديدة التي يتم بها الآن شفط الدهون.

ما هي عملية شفط الدهون بتقنية HD؟

شفط الدهون عالي الدقة أو الفيزر هو نوع جديد من عمليات شفط الدهون بالموجات فوق الصوتية التي تزيل الدهون بشكل استراتيجي من مناطق معينة في الجسم، لإبراز الخطوط الطبيعية تحتها، الفيزر هو الشكل المختصر لتضخيم اهتزاز الطاقة الصوتية للرنين يستخدم هذا الإجراء جهازًا يعمل على تسييل الخلايا الدهنية لإزالتها من الجسم.

عندما يتم تكسير الدهون ، يستخدم جراح شفط الدهون طريقة الشفط لإزالتها بشكل كامل ودائم من الجسم يمكن أن يساعد هذا الإجراء في تقليل الدهون من أي جزء من الجسم ، مثل الذراعين والصدر والكتفين والبطن والأرداف والفخذين.

شفط الدهون عالي الدقة مقابل شفط الدهون القياسي:

أثناء شفط الدهون القياسي: يقوم الجراح ببساطة بإزالة الدهون الزائدة من مناطق معينة من الجسم.

شفط الدهون عالي الدقة: إزالة الدهون بطريقة تسمح للعضلات الموجودة تحتها بالظهور بمزيد من التحديد.

لا يتضمن شفط الدهون التقليدي أيضًا إعادة حقن الدهون كما يمكن لإجراءات HD.

باستخدام علاج HD ، يمكنك التخلص من أعمق طبقات الدهون ، وكذلك الطبقات السطحية وتحت الجلد، هذا يزيل الدهون التي تتواجد فوق العضلات ، بحيث تصبح أكثر تحديدًا وظهورًا ، مما يعطي مظهرًا منحوتًا.

الفئات التي تحتاج الى عملية شفط الدهون بتقنية HD

المرشح المثالي لشفط الدهون HD هو في حالة جيدة ولديه فقط دهون موضعية تحتاج إلى إزالتها

بالنسبة لأي عملية شفط دهون ، يجب أن يكون المريض في حدود 30٪ من وزن الجسم المثالي.

شفط الدهون بتقنية HD ليس الغرض منه إنقاص الوزن ولكنه يهدف إلى تنحيف وتنسيق مناطق معينة من الجسم، من المهم أيضًا أن تتمتع بمرونة جيدة للجلد قبل إجراء هذا الإجراء ، حتى لا تواجه الترهلات، أيضًا ، يجب أن يكون المرضى مستقرين جسديًا وعاطفيًا مع توقعات وأهداف معقولة.

يقوم جهاز VASER بمساعدة الموجات فوق الصوتية بتطبيق الموجات فوق الصوتية التي تعمل على إذابة الدهون وتفكيكها .

بمساعدة الموجات فوق الصوتية بتطبيق الموجات فوق الصوتية التي تعمل على إذابة الدهون وتفكيكها يقوم الجراح بعمل شقوق صغيرة جدًا لإدخال الجهاز الذي يزيل الدهون .

يمكن حقن الدهون المزالة في أجزاء أخرى من الجسم ، ويتم تنقيتها قبل إعادة حقنها وهذا ما يعرف باسم "نقل الدهون ".

يتم إجراء العملية تحت تأثير التخدير العام وستستغرق بعض الوقت حسب المنطقة المراد تغطيتها .

بعد الجراحة ، سيتم وضعك في رباط ضاغط، مما يساعد على دوران الدم ويسمح لك بالشفاء بشكل أسرع .

قد تستغرق من 7 إلى 10 أيام للتعافي بعد الجراحة .

بعد الشفاء التام، سترى تعريف العضلات الذي كنت تأمل فيه .

شرح تقنية شفط الدهون بتقنية HD

نصائح لجعل نتائج شفط الدهون ثلاثية الأبعاد تدوم لفترة أطول:

طالما تحافظ على وزنك الصحي المثالي، فإن نتائج شفط الدهون بتقنية HD ستظل مرئية .

سيكون لزيادة الوزن وفقدانه المتكرر والحمل والولادة تأثير على النتائج الدائمة

يجب أن تحافظ على نظام غذائي صحي ونمط حياة نشط للحصول على أفضل النتائج بمجرد انتهاء الإجراء .

هل تقوم عملية شفط الدهون بتقنية HD بشد الجلد؟

يساعد إجراء الموجات فوق الصوتية في تراجع كبير للجلد بعد الجراحة، وبالتالي فإن شفط الدهون بتقنية HD هي تقنية ممتازة لنحت الجسم إلى شكله الطبيعي عن طريق إزالة الدهون من مناطق معينة، إذا كنت تكافح من أجل التخلص من تلك الدهون العنيدة من الطريق للحصول على مظهر محدد ، فقد يكون شفط الدهون عالي الدقة هو الحل المفضل لديك.