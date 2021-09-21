شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء تؤدى للشعور بالكسل.. أهمها الإفراط في تناول القهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبع الكثير منا بعض العادات اليومية الخاطئة، التي تزيد من شعورنا بالكسل أو النشاط، ويتم تحديد هذا الأمر حسب نوعية الطعام الذي نتناوله أو العادات التي نقوم بها.

وأثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن بعض الأشخاص يتبعون أويقومون ببعض العادات اليومية التي ثبت أنها تؤثر بشكل ملحوظ علي التركيز والنشاط اليومي.



التخلص من الكسل

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline و the healthy"، بعض العادات والأطعمة والمشروبات التي تتسبب في تعرضنا وإصابتنا بالكسل، والعكس أي أطعمة ومشروبات تزيد من شعورك بالنشاط ومنها:

-الإفراط في تناول القهوة:

إذا كنت من عشاق القهوة فاكتفي بتناول فنجانين في اليوم، وإذا قمت بتناول أكثر من الكمية المحدد فأنت تزيد من تعرضك للشعور بالكسل وانخفاض الطاقة بجسمك.

-المشروبات الدافئة:

أثبتت الدراسات أن الإسراف في تناول المشروبات الدافئة كالينسون والنعناع تعد من أبرز الأسباب المؤدية لشعور الجسم بالاسترخاء، وهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة بعدم التركيز وعدم النشاط والحيوية، ولذا لا تبدا يومك أبداء بتناول مثل هذه المشروبات، ولكن يمكنك إنهاء اليوم بها، وتناولها قبل النوم.

-تناول الشاي:

كشفت إحدى الدراسات أن تناول الشاي الأحمر أو الأخضر يعد من الحيل الجيدة التي تحسن أداء الجسم، وتمده بالنشاط والحيوية، وتقلل من رغبته في النوم وشعوره بالكسل، ولذا تناول فنجان من الشاي في الصباح يعد من الحيل الجيدة.

-البروتين:

للشعور بالطاقة والحيوية والحد من الكسل، عليك تناول الفول والبيض والمكسرات، فهي أطعمة مهمة للجسم، وتزيد من شعوره بالحيوية والنشاط.