كيف تتخلص من التهاب الحلق؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يمكن أن يكون التهاب الحلق مؤلماً ومزعجاً، لكنه عادة لا يستمر أكثر من أسبوع.

كيف تتخلص من التهاب في الحلق؟ وفقًا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة هناك ثمانية أشياء يجب تجربتها.

يسبب التهاب الحلق إحساسًا مؤلمًا في الحلق عند البلع. يمكن أن يسبب أيضًا إحساسًا جافًا وخدشًا واحمرارًا في مؤخرة الفم.

إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق، فقد يكون لديك أيضًا رائحة فم كريهة وسعال خفيف وتورم في غدد الرقبة.

وفقا لموقع “ميديك فوروم”، يمكنك تخفيف التهاب الحلق وتقصير مدته باتباع النصائح الخمس التالية:

• الغرغرة بالماء الدافئ والملح (ليس للأطفال)

• الإكثار من شرب الماء

• تناول الأطعمة اللينة

• تجنب التدخين أو الأماكن المليئة بالدخان

• تناول مصاصة أو حلوى صلبة، لكن لا تعط الأطفال الصغار أي شيء صغير أو صلب.

•الاسترخاء

إذا لم ينجح ذلك، فقد يقترح طبيبك أحد العلاجات الثلاثة التالية لالتهاب الحلق:

• استخدام الباراسيتامول أو الإيبوبروفين

• تناول مصاصة تحتوي على مخدر موضعي أو مطهر أو مضاد للالتهابات

• استخدام بخاخ مخدر