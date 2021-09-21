شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الغدة الدرقية؟.. وهل يمكن أن تصاب بالسرطان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغدة الدرقية هي نوع من أهم أنواع الغدد الصماء بالجسم، لها دور مهم في نمو الجسم وتنظيم ضغط الدم، نبضات القلب ودرجة حرارة الجسم، وحرق الدهون، وتنظيم هرمونات الجسم.

وخلال سلسة س وج التي يقدمها الخليج 365 لقرائه سنتعرف علي كل شيء يخص الغدة الدرقية وتعرضها للاضطرابات، وهل تسبب الإصابة بالسرطان؟، وذلك وفقا لموقع "webmed ".

ما هي الغدة الدرقية؟

هي نوع من أنواع الغدد الصماء المهمة في الجسم، وتقع في الجهة الأمامية من الرقبة وتشبه الفراشة.

ما هو دور الغدة الدرقية في جسم الإنسان؟

هي المسئولة عن تنظيم نمو الجسم وتنظيم نبضات القلب، وضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، وحرق الدهون، وعند التعرض لاي اضطرابات في نسبة الهرمونات التي تفرزها يجب البحث عن السبب.

هل حدوث اضطرابات في الغدة الدرقية يسبب الإصابة بالسرطان؟

نعم في بعض الأحيان حدوث اضطرابات في الغدة الدرقية قد يكون علامة علي التعرض للإصابة بسرطان الغدة الدرقية.

ما هو سرطان الغدة الدرقية؟

هذا النوع يعد من أنواع السرطان النادرة، وتعد النساء هن الأكثر عرضة للإصابة به من الرجال.

ما هي أسباب الإصابة بسرطان الغدة الدرقية؟

-الإصابة بأمراض الغدة الدرقية كمرض التهاب الغدة الدرقية .

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن التاريخ العائلي والوراثي له دور كبير في زيادة فرص الإصابة.

-الأشخاص الذين يتعرضون للإشعاع بكثرة أكثر عرضة.

ما هي أعراض الإصابة بسرطان الغدة الدرقية؟

-ظهور كتلة في الرقبة .

-في بعض الأحيان يتم تغير الصوت ويصبح خشون.

-الشعور بألم في الرقبة.

-التعرض لصعوبة في البلع والتنفس

-زيادة ضربات القلب.

ما هى طرق علاج سرطان الغدة الدرقية؟

يعتمد علاج سرطان الغدة الدرقية علي التدخل الجراحي، في البداية ثم يخضع المريض للعلاج الاشعاعي، والكيميائي.