شكرا لقرائتكم فجأة اختفت مئذنة المسجد الأعظم.. الجزائريون حائرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وابل من الانتقادات والتساؤلات انهالت على صورة نشرتها احدى الصحف في الجزائر للمسجد الأعظم الشهير في البلاد، بعد أن حذفت منها "المئذنة"

فخلال الساعات الماضية انتشر وسم #المسجد_ الأعظم والمسجد الأعظم هويتي بعد أن نشرت صحيفة الوطن المحلية أمس الإثنين صورة بدت وكأنها معدلة للمسجد الأشهر في البلاد، بلا المئذنة.

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وأشعلت تلك الصورة لموكب جنازة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، جدلا واسعا وتساؤلات عن سبب هذا التصرف، فيما انتقد اعلاميون في صحف أخرى هذا التصرف واصفينه بغير المهني.

بدورها، استنكرت وزارة الاتصالات الأمر معتبرة أنه "عمل غريب وغير مبرر". وقالت في بيان شجب وزارة الاتصال، بقوة وبكل وضوح، الحذف المفاجئ لصورةكما اعتبرت في بيان أمس أن هذا التصرف، اعتداء وتشويه لصرح ديني، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها الكامل في القيام بالمتابعات القضائية التي يقتضيها الوضع.

"خطـأ تقني غير مقصود"

في المقابل، أكدت الصحيفة ان الأمر جاء نتيجة خطأ تفنبي، ونشرت توضيحا مشددة على ان ما حدث أمر مؤسف، ولكن لا علاقة له بأي طابع أيديولوجي تدعيه بعض الأطراف المعروفة بمعاداتها للصحيفة"، مضيفة أنها تقدم اعتذارها للقراء.

يذكر أن المسجد الأعظم أكبر مسجد في أفريقيا، ومئذنته هي الأطول في العالم إذ يبلغ ارتفاعها 267 مترًا (875 قدمًا).

كما كلف تشييده، بحسب وكالة فرانس برس أكثر من مليار دولار، واستغرق إكماله 7 سنوات.