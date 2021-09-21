شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف الأسنان بالخيط يساعدك على منع التدهور المعرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدام الخيط أمر لابد منه للحفاظ على نظافة الفم، ويوصي به أطباء الأسنان في جميع أنحاء العالم مرة واحدة على الأقل يوميًا للحفاظ على نظافة الفم.

أهمية استخدام الخيط

وفقًا لتقرير موقع "dentalcare" فالأسنان لها 5 جوانب، أثناء التنظيف بالفرشاة، ويمكنك تنظيف ثلاثة فقط من هذه الجوانب، وهنا يأتي دور استخدام الخيط، فهو يساعد على إزالة جزيئات الطعام والبكتيريا من بين الأسنان، وتعد خطوة بسيطة ولكنها تساعد في منع التسوس وتراكم الترسبات وأمراض اللثة مثل التهاب اللثة، كما أنه يساعدك على التخلص من رائحة الفم الكريهة.

يمكن أن يحميك من التدهور المعرفي

وتقول دراسة جديدة أجرتها كلية التمريض بجامعة نيويورك روري مايرز، أن هناك سببًا مقنعًا آخر يجعل الناس يجعلون استخدام الخيط جزءًا من روتينهم اليومي.

ووفقًا للباحثين في هذه الدراسة، يمكن أن يساعد استخدام الخيط بين الأسنان في منع التدهور المعرفي، وتشير نتائج الدراسة إلى أن البالغين الذين يعانون من فقدان أسنان أكثر لديهم خطر الإصابة بالضعف الإدراكي 1.48 مرة، وخطر الإصابة بالخرف 1.28 مرة مقارنة بالآخرين.

هذا الخطر موجود إذا تأخرت أيضًا في الحصول على طقم أسنان ليحل محل أسنانك المفقودة، فقد لاحظ الباحثون على وجه التحديد أن البالغين الذين عانوا من فقدان الأسنان كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتدهور المعرفي إذا لم يكن لديهم أطقم أسنان.

يقلل استخدام الخيط من التهاب خلايا المخ

لا يدرك معظم الناس أيضًا حقيقة أن صحة الأسنان تؤثر على خلايا الدماغ، وفقا للباحثين فأنه عند استخدم الخيط، فإننا نحد من الالتهاب والعدوى المحتملة في الفم ، ونمنع العدوى من الانتشار إلى خلايا الدماغ.

اللثة السليمة تؤدي إلى تجنب فقدان خلايا الدماغ وحتى فقدان الذاكرة يستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط اليوم ويمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة اللثة والعقل والذاكرة.

يمكن أن يحسن صحة اللثة

عادة قد يتجنب الأشخاص الذين يعانون من حساسية أو نزيف اللثة استخدام الخيط، لكن الخبراء يقولون إن استخدام الخيط بانتظام يمكن أن يساعد في الواقع في تحسين صحة اللثة وتقليل نوبات النزيف.

الطريقة الصحيحة للتنظيف بالخيط

من المهم نشر الوعي حول الحفاظ على نظافة الفم وغرس الخيط كجزء من الروتين اليومي لنظافة الأسنان، ليس من المهم فقط جعل التنظيف بالخيط جزءًا من الروتين اليومي ولكن أيضًا فهم الطريقة الصحيحة للقيام بذلك.

ينظف معظم الناس بالخيط لأعلى ولأسفل حيث يبدو أن هذه هي الطريقة الصحيحة لإخراج جزيئات الطعام من بين الأسنان، ولكن هذا ليس صحيحًا، يزيل التنظيف بالخيط بعض الجزيئات بين أسنانك، لن يساعدك في الوصول إلى جوانب أسنانك والمنطقة الواقعة أسفل خط اللثة حيث يمكن أن تتراكم طبقة البلاك، إليك كيف تفعل ذلك: