شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الأثار السلبية لنقص نسبة هرمون التستوستيرون علي الرجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد هرمون التستوستيرون هو هرمون الذكورة ويتم إفرازه من قبل الغدة الكظرية، فهذا الهرمون يعمل علي وضعه في الخصية لدي الرجل ويكون ارتفاع نسبته جيد، وفي المبيض عند النساء ويكون انخفاضه مطلوب، وقد يكون السبب في تعرض الرجل لبعض المشاكل الصحية بسبب انخفاض نسبته ومن أشهرها ضعف الخصوبة وزيادة تراكم الدهون في الجسم.



هرمون التستوستيرون والرجل

وخلال التقرير المنشور عبر موقع "healthline" سنتعرف علي أضرار ارتفاع نسبة هرمون التستوستيرون عند الرجل، وأهميته.

يعد هرمون التستوستيرون من أهم الهرمونات والتي من دورها أنها تساعد علي زيادة الرغبة الجنسية، وأيضا مسئول عن إنتاج السائل المنوي لدي الرجال، كما أنه يعمل علي تقوية العضلات في الجسم، ويحافظ علي كثافة العظام، وأيضا يعمل علي زيادة إنتاج كريات الدم الحمراء لدي الرجال.



هرمون التستوستيرون اعراض

وقدم التقرير العديد من الأعراض التي تشير إلي انخفاض نسبة هرمون التستوستيرون عند الرجل، ومن أهمها ضعف الرغبة الجنسية عند الرجل، وضعف الانتصاب والخصوبة، ويتسبب في ارتفاع نسبة الدهون في الجسم، وضعف العضلات مع زيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام، ويتسبب في إصابة الرجال بالتثدي، وهبات ساخنة في الجسم، وزيادة الشعور بالتعب والإرهاق، والإصابة بالأرق.

ومن أبرز الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بانخفاض نسبة هرمون التستوستيرون هي، الإصابة بالدوالي، واضطرابات هرمونية، الإصابة بأمراض الكبد، ومرض السكر والكلي، وزيادة الوزن والتدخين، جميعها أشياء تزيد من فرص الإصابة بنقص نسبته.

وأشارا التقرير، أن هناك تحاليل في الدم تساعد علي اكتشاف نسبة نقص هرمون التستوستيرون، وهي فحص هرمون التستوستيرون.

يقوم الطبيب بعلاج انخفاض هرمون التستوستيرون عن طريق تناول الأدوية البديلة له، والتي تساعد في تعويض نسبته.