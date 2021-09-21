شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لحماية عظامك ووقايتها من الهشاشة.. أبرزها تناول الكالسيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هشاشة العظام واحد من الأمراض المزمنة التى يعانى منها البعض وخصوصًا كبار السن مع التقدم فى العمر وهو عبارة عن مرض عظمي يحدث عندما يفقد الجسم الكثير من العظام وحسب ما ذكره موقع healthbeat يمكن أن تصيب هشاشة العظام كل من الرجال والنساء لكن النساء أكثر عرضة للإصابة به، حيث إن انقطاع الطمث المبكر (قبل سن 45)، يمكن أن يساهم انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، الذي يحدث أثناء انقطاع الطمث في فقدان العظام.

وهناك عوامل مختلفة تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وهى:

1:التدخين، يقلل من كتلة العظام.

2:الإفراط في تناول الكحول.

3:علم الوراثة، التاريخ العائلي للإصابة بهشاشة العظام هو أحد الأسباب المساهمة لهشاشة العظام.

4:معالجة السرطان، قد يزيد العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي من خطر إصابة الشخص بهشاشة العظام.

وهناك 5 أشياء يمكنك القيام بها لحماية عظامك ووقايتها من الهشاشة وهى:

1:تناول الكالسيوم وهو أحد أفضل خطوط الدفاع للمساعدة في الحفاظ على عظام قوية، تعتبر منتجات الألبان، مثل الحليب، من أكثر مصادر الكالسيوم شيوعًا، يمكن أن يوفر الكوب الواحد ما بين 27 و35 بالمائة من المدخول اليومي الموصى به، لكن الحليب ليس خيارك الوحيد، تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالكالسيوم الجبن والزبادي والبروكلي واللفت والجرجير والتين والبرتقال والسلمون المعلب والفاصوليا البيضاء والتوفو واللوز

2:احصل على جرعة إضافية من فيتامين د، يساعد فيتامين د جسمك على استقلاب الكالسيوم ويعتبر مهمًا مثل الكالسيوم لصحة العظام، يمكن العثور على فيتامين د في المأكولات البحرية مثل السلمون أو الرنجة وصفار البيض، ويمكنك أيضًا الحصول على فيتامين د من خلال جرعة يومية من أشعة الشمس، فقط لا تفرط في تناوله ، لأن التعرض المفرط لأشعة الشمس يمكن أن يضر بشرتك.

3: التمارين الصحيحة

إذا كنت مصابًا بهشاشة العظام، فلن تحتاج إلى الابتعاد عن الصالة الرياضية، يمكن أن تساعد تمارين حمل الوزن وتقوية العضلات المناسبة في بناء قوة العظامن يعتبر المشي من أفضل تمارين حمل الأثقال للحفاظ على جودة العظام يمكن أن تساعد المرونة والتمارين الأساسية في تقليل مخاطر السقوط من خلال تعزيز التوازن الجيد.

4:تجنب التدخين والإفراط في تناول الكحول

يقلل التدخين من كتلة العظام، يمكن أن يتداخل الكحول مع توازن الكالسيوم وفيتامين د ، وهما مغذيات أساسية لصحة العظام، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للإفراط في شرب الكحول في مرحلة المراهقة والشباب أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بهشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة.

5: تناول الدواء عندما الحاجة

يمكن استخدام بعض الأدوية لمنع المزيد من فقدان كتلة العظام أو لتحفيز نمو العظام، و يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك المساعدة في تقييم ما إذا كان من الضروري البدء في تناول الأدوية.