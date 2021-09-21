شكرا لقرائتكم خبر عن للصداع أسباب وأنواع مختلفة.. اعرفها وعالجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثيرون من الصداع الشديد والمتكرر دون معرفة السبب الحقيقى وراء ذلك ويمكن أن يؤثر الصداع المتكرر على حياة الشخص ويسبب له التوتر المستمر وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday يمكن أن يؤثر الصداع على أي جزء من الرأس ، وقد يكون الألم موجودًا في مكان واحد أو أكثر ويمكن أيضا أن يسبب الصداع أنواعًا مختلفة من الألم .

وهناك أنواع مختلفة من الصداع لكل نوع منهم اسبابه وهى

الصداع الثانوي

قد يكون سبب الصداع الثانوي

الحمل

الحالات الجهازية ، مثل العدوى

قصور الغدة الدرقية

التهاب الشرايين ذو الخلايا العملاقة

سكتة دماغية

ورم في المخ

يمكن أن ينتج الصداع الثانوي عن مشاكل صحية خطيرة

صداع التوتر

هذا شكل شائع من الصداع الأساسي عادة ما ينشأ الألم تدريجياً في منتصف النهار

قد يشعر الشخص بما يلي:

وجع مستمر خفيف على جانبي الرأس

ينتشر الألم من وإلى العنق

قد يكون الصداع الناتج عن التوتر

1:عرضيًا و تستمر هذه النوبات عادةً لبضع ساعات، على الرغم من أنها قد تستمر لعدة أيام

2: الزمن: يشمل صداع التوتر الذي يحدث لمدة 15 يومًا أو أكثر في الشهر لمدة 3 أشهر على الأقل.

الصداع النصفي

قد يتضمن الصداع النصفي ألمًا نابضًا وخفقًا. غالبًا ما يحدث في جانب واحد من الرأس ولكنه قد يتحول إلى جوانب.

أثناء النوبة ، قد يعاني الشخص أيضًا بالدوار

الاضطرابات الحسية ، مثل التغيرات في الرؤية ، والمعروفة باسم الهالة

حساسية للضوء أو الصوت

الغثيان ، وربما القيء

الصداع النصفي هو ثاني أكثر أنواع الصداع الأولي شيوعًا. يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نوعية الحياة

الصداع الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية

كان هذا يُعرف سابقًا باسم الصداع الارتدادي، و يحدث إذا كان الشخص يستخدم الأدوية لعلاج الصداع في كثير من الأحيان

الصداع العنقودي

عادة ما يستمر هذا الصداع ما بين 15 دقيقة و 3 ساعات ، وقد يحدث مرة إلى ثماني مرات في اليوم.

غالبًا ما يشتمل الصداع العنقودي على

ألم قصير ولكنه شديد

ألم حول عين واحدة

تمزق أو احمرار في العين

تدلى الجفن

انسداد أو سيلان الأنف

تلميذ أصغر في عين واحدة

تعرق الوجه

تعتبر الراحة من أهم علاجات الصداع وهناك خيارات مختلفة للعلاج وهى:

1:أدوية تخفيف الآلام المتاحة دون وصفة طبية ، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

2:الأدوية الموصوفة لتخفيف الآلام.

3:الأدوية الوقائية لحالات معينة ، مثل الصداع النصفي.