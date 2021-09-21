شكرا لقرائتكم خبر عن الأسئلة الشائعة حول فحص سمع حديثي الولادة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP)، بإجراء فحوصات سمعية لجميع الأطفال حديثي الولادة، بهدف أن يخضع جميع الأطفال لفحص سمع بحلول الشهر الأول من العمر، ويفضل قبل عودتهم إلى المنزل من المستشفى، للتعرف على جميع الأطفال الصم أو ضعاف السمع لتلقي خدمات التدخل المبكر التي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في التواصل وتطوير اللغة.

لماذا يحتاج المواليد الجدد إلى فحص السمع؟

يعد فحص السمع خطوة أولى وهامة للمساعدة في فهم ما إذا كان طفلك يعاني من الصمم أو ضعف السمع، بدون فحص سمع حديثي الولادة ، من الصعب معرفة متى تحدث تغيرات في السمع في الأشهر والسنوات الأولى من حياة طفلك.

قد يستجيب الأطفال للضوضاء عن طريق توجيه رؤوسهم نحو الصوت ، على سبيل المثال. لكن هذا لا يعني أنهم يستطيعون سماع كل الأصوات من حولهم وكل ما نقوله، قد يسمع الأطفال الصم أو ضعاف السمع بعض الأصوات ولكنهم لا يسمعون ما يكفي لفهم اللغة المنطوقة.

يحتاج الرضع الصم أو ضعاف السمع إلى خدمات الدعم والرعاية والتدخل المبكر لتعزيز النمو الصحي، إذا لم يتم تحديد حالة السمع ، فقد يكون لها آثار سلبية على مهارات التواصل واللغة لدى الطفل، على المدى الطويل ، يمكن أن يؤثر فقدان السمع أيضًا على التحصيل الدراسي للطفل ونموه الاجتماعي والعاطفي.

كيف يتم فحص سمع حديثي الولادة؟ هناك طريقتان للفحص يمكن استخدامهما:

استجابة جذع الدماغ السمعية الآلية (AABR) - تقيس هذه الشاشة كيفية استجابة العصب السمعي والدماغ للصوت، يتم تشغيل النقرات أو النغمات من خلال سماعات الأذن الناعمة في أذني الطفل، ثلاثة أقطاب كهربائية موضوعة على رأس الطفل تقيس العصب السمعي واستجابة الدماغ.

الانبعاثات الصوتية

الانبعاثات الصوتية (OAE) - تقيس هذه الشاشة الموجات الصوتية المنتجة في الأذن الداخلية، يتم وضع مسبار صغير داخل قناة أذن الطفل. يقيس الاستجابة (صدى الصوت) عندما يتم تشغيل نقرات أو نغمات في آذان الطفل.

كلا الشاشتين سريعتان (حوالي 5 إلى 10 دقائق) ، وغير مؤلمة ، ويمكن إجراؤها أثناء نوم طفلك أو الاستلقاء يمكن استخدام إحدى الشاشتين أو كلتيهما.

ماذا لو لم يجتاز طفلي فحص السمع الأولي؟

إذا لم يجتاز طفلك فحص السمع عند الولادة ، فهذا لا يعني بالضرورة أنه أصم أو ضعيف السمع، يمكن أن يؤثر وجود سائل أو دهون داخل أذن الطفل ، على سبيل المثال ، أو كثرة الضوضاء في الغرفة على النتائج ، فإن معظم الأطفال الذين لا يجتازون فحص حديثي الولادة يتمتعون بسمع نموذجي، ولكن يجب إجراء مزيد من الاختبارات.

تأكد من التحدث مع طبيب الأطفال الخاص بطفلك حول تحديد موعد لمزيد من الاختبارات إذا لم يجتاز طفلك فحص السمع الأولي عند الولادة، يجب إجراء الاختبار الإضافي في أسرع وقت ممكن ، ولكن قبل أن يبلغ طفلك 3 أشهر من العمر.

إذا تم تشخيص طفلي على أنه أصم ، فما هي خيارات العلاج والتدخل؟

إذا أكد أخصائي السمعيات الخاص بطفلك حدوث تغييرات في السمع ، فيجب أن يبدأ العلاج والتدخل المبكر مع فريق من مقدمي الخدمة في أقرب وقت ممكن

تشير الدراسات إلى أن طفلك سيكون لديه أفضل فرصة لتنمية اللغة المنطوقة ، إذا تم اكتشاف أي تغيرات في السمع ، ويبدأ الدعم والتدخل في عمر 6 أشهر كان ذلك أفضل.

ماذا لو اجتاز الطفل مرحلة الفحص ؟

قد يصاب بعض الأطفال بفقدان السمع في وقت لاحق في مرحلة الطفولة، يمكن أن تشمل أسباب البداية المتأخرة أو فقدان السمع التدريجي لدى الأطفال العوامل الوراثية، والتهابات الأذن المتكررة، والتهابات أخرى مثل الحصبة أو التهاب السحايا ، وإصابة في الرأس، والتعرض لمستويات ضارة من الضوضاء الصاخبة، والتدخين السلبي، قد يكون الأطفال حديثو الولادة الذين يحتاجون إلى فترة طويلة من العناية المركزة لحديثي الولادة أكثر عرضة لخطر الإصابة بفقدان السمع لاحقًا.