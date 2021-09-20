شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً للأرق.. تعرف على الأطعمة التي تحارب صعوبة النوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال المركز الاتحادي للتغذية إنه يمكن محاربة صعوبات النوم من خلال تناول الأغذية الغنية بالميلاتونين، الذي يعرف باسم “هرمون النوم”، حيث إنه يعمل على خفض درجة حرارة الجسم وضغط الدم، ومن ثم تهيئة المرء للخلود إلى النوم.
وأوضح المركز أنه ينبغي تناول الأغذية الغنية بالميلاتونين مساء، والتي تتمثل في الحليب والبيض والفستق والموز والكرز والأفوكادو والكرانبيري، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وإلى جانب تناول الأغذية المحتوية على الميلاتونين، ينبغي مواجهة التوتر النفسي من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل.
ولنوم هانيء، ينبغي أن تشكل غرفة النوم بيئة مثالية للنوم، حيث ينبغي أن تكون الغرفة مظلمة ويسودها الهدوء وذات درجة حرارة مناسبة تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية.
ويراعى أيضاً عدم التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية كالهاتف الذكي والتلفاز قبل الذهاب إلى الفراش بنحو ساعتين على الأقل، نظراً لأن الضوء الأزرق يتسبب في تثبيط هرمون “الميلاتونين” اللازم للنوم.
كانت هذه تفاصيل خبر وداعاً للأرق.. تعرف على الأطعمة التي تحارب صعوبة النوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.