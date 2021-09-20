شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الطريقة الصحيحة لتناول فيتامين "د " للاستفادة منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين د أو فيتامين أشعة الشمس هو عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون يقوي العظام ويقلل من خطر الإصابة بالأنفلونزا ويمنع ظهور علامات الشيخوخة في وقت مبكر، عند التعرض لأشعة الشمس، يبدأ جسم الإنسان في إنتاج فيتامين د بشكل طبيعي، وفقا لتقرير لموقع time now news

الأسماك (السردين والسلمون والماكريل)

زيت كبد سمك

حليب بقرة

حليب الصويا

الفطر

صفار البيض

عصير البرتقال

دقيق الشوفان

ويمكن أيضًا الحصول على نفس الشيء من أطعمة مثل:

ويكشف الخبراء أنه من أجل الحصول على أقصى قدر من الفوائد من فيتامين أشعة الشمس هذا ، يحتاج المرء إلى إقرانه بمغذٍ آخر يسهل امتصاص فيتامين د.

الشقيقة المغذية لجميع فيتامين د

يوصي أخصائيو التغذية بجمع فيتامين د مع الدهون الصحية، سواء في شكل مكملات أو من خلال مصادر طبيعية مثل ضوء الشمس والطعام كونه فيتامين قابل للذوبان في الدهون ، فإن هذا الفيتامين لا يذوب في الجسم عندما يكون مصحوبًا بالماء فقط لذلك ينصح بتناول بعض الدهون الصحية لضمان توزيعها وامتصاصها بشكل صحيح من قبل الجسم هذا يعني إقران السمك والفطر والبيض والحليب مع بعض زيت الزيتون أو بذور الكتان أو المكسرات أو الأفوكادو.

ما مقدار الدهون الصحية التي يجب إقرانها بفيتامين د لتحقيق أقصى قدر من الفوائد؟

وفقًا لمايو كلينك ، يحتاج أي شخص يقل عمره عن 70 عامًا إلى 600 وحدة دولية من فيتامين (د) يوميًا من أجل أداء وظيفي صحي بعد 70 ، يرتفع نفسه إلى 800 وحدة دولية.

عند إقرانه بالدهون الصحية ، أوصت دراسة بحثية بالحصول على 10 جرامات من الدهون الصحية لدعم الامتصاص المثالي لفيتامين د في الجسم لتحضير وجبة كاملة ، اطبخ السلمون في زيت الزيتون مع القليل من المكسرات المحمصة على الجانب إذا كنت من محبي الإفطار ، فقم بإعداد عصير الفاكهة مع حليب البقر وأضف بعض المكسرات الكاملة أو زبدة المكسرات لإضفاء النكهة والصحية.