شكرا لقرائتكم خبر عن علامات لو ظهرت عليكى يبقى ولادتك قربت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية الشهر التاسع من الحمل يزداد القلق والتوتر عند السيدات بسبب اقتراب موعد الولادة ولكن تجهل العديد منهن علامات الولادة التى تظهر عليهن لذلك يقدم الخليج 365 أبرز العلامات التى تظهر على المرأة الحامل وتدل على اقتراب موعد الولادة وفقا لما ذكره موقع parents وهى:

1:زيادة في الإفرازات المهبلية، قد تكون بنية أو زهرية اللون

2: الإحساس بانخفاض الطفل في تجويف الحوض.

3:خسارة طفيفة في الوزن.

4:ألم خفيف في أسفل ظهرك يأتي ويذهب.

5:حركات أمعاء فضفاضة ومتكررة مع تقلصات.

6:الشعور بضغط بناء أو تقلصات في منطقة الحوض / المستقيم .

7:تليين عنق الرحم أو ترققه أو اتساعه.

8:زيادة في انقباضات براكستون هيكس أو انقباضات "تدرب عليها" تشعر وكأنها تقلص أو تصلب في الرحم مع احتمال حدوث تقلصات خفيفة.

9:الشعور بعدم الراحة وشعور واضح بالتعب.

10:تصلب البطن وتحجرها.

11:تقلبات المزاج والعصبية الزائدة.

وهناك بعض النصائح قبل الولادة وهى:

1:يجب ان تهتمى بلياقتك البدنية وممارسة التمارين الرياضية.

2:ابحثي دائما عن الدعم النفسي والمعنوي من المحيطين بك .

3:خذي حمامًا دافئًا فيساعد ذلك على الاسترخاء والتخلص من التوتر والقلق.

4:اهتمى بتدليك الجسم وخصوصا الظهر والكتف.

5:امشي برفق لتسهيل الانقباضات.

6: اهتمى بتناول الوجبات الغذائية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على تعزيز مناعتك وصحتك.

7: اشربى ما يكفى من السوائل الطبيعية وخصوصا المياه.