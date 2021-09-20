شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفئات الأكثر عرضة لخطر كورونا حتى بعد التطعيم.. جامعة أكسفورد تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ باحثون من جامعة أكسفورد اليوم عن نتائج الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا الشديد الذي يؤدي إلى دخول المستشفى أو الوفاة بعد 14 يومًا من التطعيم بالجرعة الثانية باللقاح المضاد للفيروس حيث ينبغي توقع مناعة كبيرة.

ووفقًا لبيان الجامعة عبر موقعها الرسمي هذه الفئات هي أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة نتيجة العلاج الكيميائي، أو النخاع العظمي أو زرع الأعضاء الصلبة، أو فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، والأشخاص المصابون باضطرابات عصبية، بما في ذلك الخرف ومرض باركنسون، وذوي الاضطرابات المزمنة بما في ذلك متلازمة داون.



تطعيم كورونا

في ورقة بحثية نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، كتبوا أنه من خلال تحديث أداة QCovid التي تم تطويرها في عام 2020 ، والتي أثرت بشكل مباشر على سياسة المملكة المتحدة في فبراير 2021 بإضافة 1.5 مليون شخص في فبراير 2021 إلى قائمة أولئك الذين تم نصحهم بالحماية، فإنهم قادرون على تحديد المجموعات الأكثر عرضة لخطر الاستشفاء أو الوفاة من كورونا.

بناءً على ذلك، طور الباحثون درجات المخاطر التراكمية لحساب خطر دخول الأشخاص إلى المستشفى أو الوفاة من كورونا بعد جرعة أو جرعتين من التطعيم تأخذ هذه الدرجات في الاعتبار عوامل تشمل العمر والجنس والمجموعة العرقية والمعدل الأساسي لعدوى كورونا، وتسلط الضوء على وجه الخصوص على ارتفاع المخاطر فيما يتعلق بما يلي:

أولئك الذين يعانون من كبت المناعة نتيجة العلاج الكيميائي، أو النخاع العظمي أو زرع الأعضاء الصلبة، أو فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

الأشخاص المصابون باضطرابات عصبية، بما في ذلك الخرف ومرض باركنسون

وذوي الاضطرابات المزمنة بما في ذلك متلازمة داون



وجدت هذه الدراسة الوطنية الهائلة التي شملت أكثر من 5 ملايين شخص تم تطعيمهم بجرعتين في جميع أنحاء المملكة المتحدة أن أقلية صغيرة من الناس لا يزالون عرضة لخطر دخول المستشفى والموت تساعد حاسبة المخاطر الخاصة بنا على تحديد أولئك الذين يظلون أكثر عرضة للخطر بعد التطعيم.

تم تصميم أداة QCovid الجديدة الخاصة بنا ، والتي تم تطويرها بمساعدة خبراء من جميع أنحاء المملكة المتحدة ، لتحديد الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية والذين قد يستفيدون من التدخلات مثل جرعات اللقاح المعززة أو العلاجات الجديدة مثل الأجسام المضادة أحادية النسيلة ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر من تطور عدوى كورونا إلى نتائج خطيرة للفيروس.