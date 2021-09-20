شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعمال منزلية مفيدة لصحتك العقلية.. تقلل خطر الإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخرف هو حالة صحية عقلية مزمنة يتم تشخيصها لدى الملايين من كبار السن في جميع أنحاء العالم كل عام، وهو المصطلح الشامل المستخدم لوصف مجموعة من الأعراض التي تؤثر على الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية ويمكن أن تؤثر بشدة على حياة الشخص اليومية، ولا توجد وسيلة لوقف تطور الحالة ولا يمكن علاجها بشكل كامل، كما لا يمكن إدارته إلا بمساعدة الأدوية والعلاجات.

هناك دائمًا خيار لتقليل مخاطر الإصابة من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الصغيرة منذ سن مبكرة والحفاظ على النشاط البدني أحد هذه الخيارات، وتشير الدراسات إلى أن البقاء نشيطًا بما في ذلك أداء بعض الأعمال المنزلية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

وفقًا للدراسة، يمكن للأنشطة العادية العامة مثل التنظيف أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف بل وتجعله قابلاً للإدارة إذا تم إجراؤها بانتظام، ذكرت الدراسة المنشورة في مجلة Neurology على وجه التحديد 5 أعمال منزلية يمكن أن تكون مفيدة لأولئك الذين يعانون من الخرف.

التنظيف

التنظيف له علاقة قوية بالصحة العقلية، حيث يمكن أن يساعد تنظيم المنزل في تقليل التوتر والقلق وأعراض الاكتئاب، عن طريق إطلاق الإندورفين في الدماغ ليغير الإحساس بالألم ويثير شعورًا إيجابيًا، وتحسين التركيز ورفع الحالة المزاجية.

الترتيب

تشير الدراسات إلى أن الحفاظ على ترتيب محيطك يوفر إحساسًا بالتحكم الذاتي في البيئة ويخفف أيضًا من مستوى التوتر، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الخرف، يمكن أن يساعد التخلص من الأتربة على التركيز وتقليل نوبات التقلبات المزاجية.



الطبخ

الطبخ

الطبخ ليس مجرد مهمة منزلية عشوائية، إنه نشاط محفز للدماغ ويساعد على الحفاظ على صحة عقلك، حيث يقوي هذا النشاط الفصوص الأمامية للدماغ ويحسن جميع أنواع الوظائف المرتبطة بها، يمكن أن يؤدي التعرف على الأعشاب والتوابل إلى تحسين حدة الحواس والذاكرة، والأهم من ذلك كله أن الانتباه إلى الوصفة يساعد على تحسين الانتباه وتحسين أداء المخ.

الحدائق

يساعد قضاء الوقت في الطبيعة على تجديد عقلك وجسدك وروحك، كما تساعد المشاركة فى أعمال البستنة على التواصل مع الآخرين وتقليل مستوى التوتر ويعزز الصحة العقلية، إلى جانب ذلك، فإن قضاء بعض الوقت في الشمس يمكن أن يحسن المزاج والشعور بالهدوء.



المشاركة فى زراعة الحدائق

الأعمال المنزلية الثقيلة

كما أن الأعمال المنزلية الشاقة بما في ذلك المسح وتنظيف الأطباق والغسيل لها تأثير إيجابي على الصحة العقلية، حيث تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب الذي يرتبط بظهور الخرف في عدة حالات، كما أنه يرفع من مزاجك ويمنحك شعورًا بالرضا.