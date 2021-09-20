شكرا لقرائتكم خبر عن فى موسم البرد.. إزاى تفرق بين أعراض كورونا والتهاب الجيوب الأنفية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتداخل أعراض فيروس كورونا مع العديد من الأمراض وهذا هو السبب الذي يجعل معظم الناس يصابون بالذعر عندما يصابون فجأة بسيلان الأنف والتهاب الحلق، على افتراض أنها عدوى بفيروس كورونا، ومع دخول موسم البرد والأنفلونزا يشعر الكثيرون بالحيرة للتفرقة بين عدوى كورونا والتهاب الجيوب الأنفية، حيث أن الأعراض متشابهة إلى حد ما، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية التفرقة بين أعراض كورونا وأعراض التهاب الجيوب الأنفية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا تتشابه أعراض التهاب الجيوب الأنفية وكورونا؟

تحدث عدوى الجيوب الأنفية عندما تنتفخ الجيوب المملوءة بالهواء داخل الأنف والرأس والتي تسمى قنوات الجيوب الأنفية يجعل الانسداد من الصعب تصريف المخاط، مما يجعل أنفك مسدودًا.

تنمو البكتيريا المحاصرة في القناة وتؤدي في النهاية إلى العدوى.

يؤدي فيروس كورونا أيضًا إلى الاحتقان والصداع بسبب التهاب قناة الجيوب الأنفية.

الفرق الرئيسي هو أن التهاب الجيوب الأنفية يستغرق وقتًا أطول للظهور، حوالي 10 أيام ، بينما يأتي فيروس كورونا بسرعة أكبر.

أعراض كورونا والتهاب الجيوب الأنفية المتشابهة

نظرًا لأن كلا من كورونا والجيوب الأنفية من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، فإنهما يظهران بعض الأعراض المتشابهة. في كلتا الحالتين، تظهر العلامات التالية على الشخص:

-سيلان أو انسداد الأنف

-صداع الرأس

-إلتهاب الحلق

-السعال

-الحمى

-التعب

أعراض التهاب الجيوب الأنفية لكن لا توجد فى كورونا

عدوى الجيوب الأنفية هي مرض موسمي يمكن أن تحدث لأي شخص ومع ذلك ، فإن الحالة أكثر شيوعًا في موسم البرد والإنفلونزا.

أولئك الذين يدخنون أو يعانون من نزلة برد أو حساسية موسمية أو ضعف في جهاز المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى تتضمن بعض الأعراض المميزة لعدوى الجيوب الأنفية ما يلي:

-الضغط حول الخدين العلويين أو الجبهة أو الجزء الداخلي من العينين

-التنقيط الأنفي الخلفي أي يتساقط المخاط فى الحلق أو خلف الأنف

-ألم الأسنان

-رائحة الفم الكريهة

-تصريف الأنف الملون بشكل مختلف

أعراض فيروس كورونا فقط ولا توجد في حالة الجيوب الأنفية

تتطور أعراض كورونا بشكل كبير بعد ملامسة الفيروس، يستغرق ظهور الأعراض حوالي سبعة إلى عشرة أيام خلال هذا الوقت ، لا يمكن القول ما إذا كان لديك كورونا أم لا.

ما يميز فيروس كورونا عن عدوى الجيوب الأنفية هي هذه الأعراض النموذجية:

-ضيق في التنفس

-أوجاع وآلام في الجسم

-مشكلة في الجهاز الهضمي

-فقدان حاسة الشم والتذوق

في عدوى فيروس كورونا، يعد فقدان حاسة الشم والتذوق أمرًا شائعًا حتى بدون سيلان أو انسداد الأنف.

كيف تظهر أعراض كورونا؟

الشيء المهم الذي يجب البحث عنه هو كيفية ظهور الأعراض وفقًا للدراسات ، تظهر أعراض كورونا بشكل عام بنمط ثابت. تتمثل الأعراض الأولى لفيروس كوفيد -19 في الحمى، يليها السعال وآلام العضلات ، والغثيان أو القيء والإسهال تبدأ هذه الأعراض في التطور على الفور وتزداد سوءًا مع مرور الوقت.

إذا ساءت حالتك بعد نزلات البرد والإنفلونزا، فقد تكون مصابًا بعدوى في الجيوب الأنفية قد تحدث عدوى الجيوب الأنفية أيضًا بعد التعرض لمسببات الحساسية أو المهيجات، مثل حبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة ودخان السجائر.

عادة ما تختفي عدوى الجيوب الأنفية من تلقاء نفسها في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بينما يجب اتخاذ التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كوفيد لمدة 15 يومًا تقريبًا.

في حالة الإصابة بعدوى خفيفة ، يبدأ الشخص في الشعور بالتحسن خلال أسبوعين إذا كانت العدوى شديدة ، فقد يتم إدخال الشخص إلى المستشفى ويستغرق شهورًا للتعافي.