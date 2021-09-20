لقاح فايزر آمن للأطفال بين أعمار (5-11) عاماً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت شركة فايزر الأمريكية أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا، آمن في الاستخدام للأطفال بدءا من سن 5 سنوات حتى 11 عاماً، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

ولفتت الشركة إلى أنها “ستسعى حاليا للحصول على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأميركية لاستخدام لقاح فايزر على تلك الفئة العمرية”. ووصفت الخطوة بأنها “ستكون رئيسية، نحو البدء في منح التطعيمات للشباب”.

وصرحت “فايزر” سابقاً، باستخدام لقاحاه للأطفال بدءا من 12 عاماً، ولكن مع عودة الأطفال الآن إلى المدرسة وتسبب متغير الدلتا شديد العدوى في قفزة كبيرة في إصابات الأطفال، ينتظر العديد من الآباء بفارغ الصبر تلقي التطعيمات لأطفالهم الصغار. بالنسبة للأطفال في سن المدرسة الابتدائية، اختبرت “فايزر” جرعة أقل بكثير، نحو ثلث الكمية الموجودة في كل لقطة يتم تقديمها الآن.

ونقلت وكالة “أسوشيتدر برس” عن نائب رئيس شركة فايزر الذي يعمل طبيب أطفال أيضاً بيل غروبر، قوله إنه “بعد الجرعة الثانية، طور الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً مستويات الأجسام المضادة لمكافحة فيروس كورونا بنفس قوة المراهقين والشباب. كما أثبتت جرعة الأطفال أنها آمنة، مع وجود آثار جانبية مؤقتة مماثلة أو أقل، مثل التهاب الذراعين أو الحمى أو الألم، كتلك التي يعاني منها المراهقون”.

وأضاف غروبر، “أعتقد أننا حقًا وصلنا إلى النقطة الإيجابية لتطعيم الأطفال”. وأشار إلى أن “فايزر ستتقدم بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء بحلول نهاية الشهر الحالي للاستخدام الطارئ في هذه الفئة العمرية، تليها بعد ذلك بوقت قصير بطلبات إلى المنظمين الأوروبيين والبريطانيين”. كما قال، “نشعر بإلحاح كبير لإتاحة اللقاح للأطفال دون سن الـ12 عاما، ونعلم أن هذا طلبا من الآباء، ليكونوا قادرين على إعادة أطفالهم إلى الحياة الطبيعية”. وأكدت شركة فايزر أنها “درست الجرعة المنخفضة في 2268 طفلا وطفلة في سن المدرسة الابتدائية”.