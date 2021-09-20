شكرا لقرائتكم خبر عن لجعل السمن أكثر صحة.. أضف لها القرفة لمحاربة الفيروسات والكركم لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السمن هو عنصر شائع الإستخدام فى كل مطبخ، حيث لا تضيف السمن نكهة لذيذة للطعام فحسب، بل توفر أيضًا الكثير من الفوائد، ولكن إذا كنت ترغب في زيادة الحاصل الصحي للسمن، فهناك مكونات يمكنك إضافتها إليها لزيادة القيمة الغذائية الصحية، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

القرفة

القرفة لها خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا والتي يمكن أن تحميك من الأمراض الشائعة، القرفة تساعد على خفض نسبة السكر في الدم ويمكن أن توفر الراحة من مشاكل المعدة.

لعمل السمن بالقرفة، أضيفي السمن إلى مقلاة وضعي 2 عود قرفة فيها، ثم سخني السمن لمدة 4-5 دقائق على نار متوسطة واتركيها تبرد تمامًا، هذا سيجعل السمن يكتسب نكهة القرفة.



مزيج السمن بالقرفة

الكركم

يقترح عدد من خبراء التغذية أن الكركم الممزوج بالسمن مفيد لإنقاص الوزن، حيث يساعد هذا الخليط في بناء أوعية دموية جديدة، ويعزز صحة القلب ووظائف الكلى، والأهم من ذلك كله يقلل من الالتهابات في الجسم، وهذا يعني أن مزيج الكركم والسمن يمكن أن يقلل من جميع أنواع الآلام في الجسم عن طريق علاج الالتهاب بشكل طبيعي.

لعمل السمن بنكهة الكركم، أضف 1 كوب سمن في وعاء ثم ملعقة صغيرة من الكركم ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود واخلطيهم جيدًا، ثم تخزين هذا الخليط في وعاء محكم الغلق واستخدامه يوميًا.

يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تلعب أهم دور في علاج الالتهاب بينما يساعد إضافة مسحوق الفلفل الأسود الجسم في امتصاص الكركمين.



مزيج السمن بالكركم

الثوم

مزيج السمن بالثوم أيضًا مذاقه لذيذ ورائحته عطرية، حيث يقال إن الثوم مضاد قوي للأكسدة لا يمكنه فقط تقليل الالتهابات في الجسم ولكن أيضًا التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

لعمل السمن بالثوم، أضف بعض السمن إلى مقلاة مع فصوص الثوم المفرومة، وقم بتقليب المزيج لمدة 4-5 دقائق، بمجرد أن يصبح السمن ساخنًا بدرجة كافية قم برفعه من النار واترك السمن منقوع مع الثوم ثم قم بتصفية المزيج واستخدمه فى طهى الطعام.