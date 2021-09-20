شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس الحمل.. تعرف على استخدامات أشعة السونار المتعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يربط معظم الناس مصطلح الموجات فوق الصوتية أو السونار بالحمل - سواء كان ذلك لفحص الطفل في الرحم أو تحديد جنس الجنين، وعلى الرغم من أن استخدام آشعة السونار لتصوير الجنين هي واحدة من أكثر استخدامات الموجات فوق الصوتية شيوعًا، إلا أنها في الواقع مجرد واحدة من عدة استخدامات أخرى، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على استخدامات آشعة السونار، بحسب موقع reverehealth.

آشعة السونار واستخداماتها

تستخدم اختبارات الموجات فوق الصوتية "السونار"، المعروفة أيضًا باسم التصوير فوق الصوتي لإنشاء صور لما يحدث داخل الجسم.

تُصدر أداة تسمى محول الطاقة صوتًا عالي التردد، ويساعد صدى الموجات الصوتية في تحديد حجم وشكل واتساق الأنسجة الرخوة والأعضاء تحت الجلد ثم يتم نقل هذه البيانات إلى الصور على شاشة الكمبيوتر، والتي يتم إنتاجها في الوقت الفعلي.

للتصوير بالموجات فوق الصوتية استخدامات عديدة لتأكيد الحالات الطبية وتشخيصها وعلاجها بعض هذه الاستخدامات تشمل:

• الحمل: يمكن أن تساعد الموجات فوق الصوتية في تحديد موعد الولادة أو الكشف عن وجود الأطفال التوائم، ولكن يمكنها أيضًا اكتشاف العيوب الخلقية المحتملة ومشاكل المشيمة ومشاكل أخرى قبل الولادة.

• التشخيص: يمكن للأطباء استخدام الموجات فوق الصوتية لتشخيص الحالات، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والكبد والمرارة والطحال والبنكرياس والكلى والمثانة والرحم والمبيضين والعينين والغدة الدرقية والخصيتين.

لا تنتقل الموجات فوق الصوتية بشكل جيد عبر العظام الكثيفة أو أجزاء الجسم التي تحمل الهواء أو الغازات، مثل الأمعاء.

• العمليات الجراحية: يمكن استخدام الموجات فوق الصوتية للمساعدة في توجيه إجراءات معينة.

• التطبيقات العلاجية: يمكن استخدام الموجات فوق الصوتية للكشف عن إصابات الأنسجة الرخوة وعلاجها.

أنواع الموجات فوق الصوتية

في معظم الحالا ، سيستخدم طبيبك محول طاقة على سطح الجلد لإجراء الموجات فوق الصوتية ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يمكن إنشاء صورة أفضل عن طريق إدخال محول طاقة خاص في إحدى فتحات الجسم ، بما في ذلك:

• الموجات فوق الصوتية عبر المهبل للحصول على صور أفضل للرحم والمبايض.

• الموجات فوق الصوتية عبر المستقيم: تستخدم في تشخيص أمراض البروستاتا.

• مخطط صدى القلب عبر المريء: لمساعدة أخصائي الموجات فوق الصوتية في الحصول على صور أفضل للقلب.

هناك عدة أنواع أخرى من التصوير ممكنة باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية:

• دوبلر: نوع خاص من الموجات فوق الصوتية التي تلتقط صورًا لتدفق الدم في الأوعية الدموية

• مخططات صدى القلب: لعرض القلب

• التصوير ثلاثي الأبعاد: صور ثلاثية الأبعاد بدلاً من صور مسطحة ثنائية الأبعاد مصنوعة بواسطة الموجات فوق الصوتية التقليدية

• يمكن أن تعرض الموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد صورًا ثلاثية الأبعاد متحركة

فوائد آشعة السونار

تأتي الموجات فوق الصوتية بالعديد من الفوائد:

• تكون عادةً غير مؤلمة ولا تتطلب إبرًا أو حقنًا أو شقوقًا من أي نوع.

• لا يتعرض المرضى لأي إشعاع، مما يجعل الإجراء أكثر أمانًا من الأشعة المقطعية لا توجد آثار ضارة معروفة للموجات فوق الصوتية عند إجرائها بشكل صحيح.

• يمكن للموجات فوق الصوتية التقاط صور الأنسجة الرخوة التي لا تظهر بشكل جيد في الأشعة السينية.