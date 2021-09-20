4 عادات شائعة تسبب تساقط الشعر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ 26 دقيقة

يعاني أغلب النساء حول العالم من زيادة معدلات تساقط الشعر، والحقيقة أن العادات اليومية التي نستخدمها تتسبب بشكل أو بآخر في زيادة معدلات التساقط.

لذلك إذا كنتي من النساء اللاتي يسعين لزيادة كثافة شعرهن، ومنعه من التساقط، فعليكي في البداية أن تتخلى عن بعض العادات الخاطئة التي تقومين بها.

وفي هذا التقرير نقدم بعض النصائح لمواجهة اتلاف وتساقط الشعر نتيجة تطبيق بعض العادات الشائعة،وذلك وفقا لتقرير منشور على موقع، سكاي بولد.

غسل الشعر بالشامبو مرتين في الأسبوع

يرى الكثير منا أن هذه قاعدة ذهبية للحصول على شعر قوي ولامع، لكن الخبراء يقترحون خلاف ذلك، من المهم غسل شعرك بالشامبو كل يوم للحفاظ على قوته، فإذا كنتي تعانين من تساقط الشعر، فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تراكم الكثير من الأتربة والأوساخ على فروة الرأس مما قد يؤدي إلى ضعف الشعر.

ربط الشعر بإحكام

من لا يحب تلك ذيل الحصان المرتفع والمربوط بإحكام، لكن هل تعلمي أن هذا الضغط يضرك، ويتسبب في ضعف الشعر وتساقطه، لذلك التزمي بترك شعرك خاليا من الأربطة أو مربوطا دون إحكام.

تجفيف الشعر بقسوة

في حين أن التجفيف بالمنشفة هو أفضل طريقة لتجفيف الشعر، إلا أنه إذا تم إجراؤه بشكل غير صحيح فقد يتسبب في الكثير من الضرر لشعرك، تعاملي مع شعرك تمامًا مثل أي جزء حساس آخر من جسمك، فإذا تعاملتي معه بقسوة، فسوف يفقد لمعانه وقوته. لذلك، في المرة القادمة التي تجفّفي فيها شعرك بالمنشفة، فقط اضغطي بها عليه على شعرك لامتصاص الماء الزائد.

الاستحمام بالماء الساخن

الاستحمام بالماء الساخن هو الخيار الأفضل عندما ترغب في محاولة التخلص من التوتر والضغط اليوم. ومع ذلك، فإن هذه الحمامات الساخنة ليست مفيدة لشعرنا، يمكن أن تتسبب في إتلافه واضعافه، لذلك يمكنك استخدام الماء البارد أو الفاتر على أقصي تقدير عندما تغسلين شعرك.