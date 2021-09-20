هذا ما يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول فيتامين سي

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

يحتاج الجسم إلى الحصول على الفيتامينات التي تضمن الحفاظ على الصحة وتقوية الجهاز المناعي لحمايته من الأمراض، وعلى الرغم من حاجة الجسم إلى مختلف الفيتامينات والعناصر الغذائية، هناك العديد من المخاطر التي قد تحدث لجسم الإنسان بسبب فرط الفيتامينات وتأثيرها على الصحة.



ويمكن أن يؤثر النقص سلبًا على صحتك أيضا، إلا أن الجرعات العالية من مكملات فيتامين C يمكن أن تسبب مشاكل، حسب موقع ميديك فوروم. ووفقا لـ«سبوتنيك»، يجب أن يكون هناك توازن في تناول المكملات الغذائية والتي قد تؤدي كثرتها إلى القيء والأرق.

​ووفقًا لمايو كلينك، هناك سبع علامات رئيسية يجب الانتباه إليها. وتشمل الصداع والأرق وحرقة المعدة والإسهال والغثيان والقيء وتشنجات البطن. كما أن انتفاخ البطن يمكن أن يكون علامة على أنك قد تناولت الكثير.

ومن غير المحتمل أن يكون تناول أقل من 1000 مل غرام من مكملات فيتامين سي يوميًا ضارًا، علاوة على ذلك، يجب أن تختفي هذه الأعراض بمجرد التوقف عن تناول مكملات فيتامين سي.

ويساعد فيتامين سي (حمض الأسكوربيك) الجسم على امتصاص الحديد ويرفع مستويات مضادات الأكسدة في الدم ويساعد في علاج نقص الحديد، ويساعد دفاعات الجسم الطبيعية على محاربة الالتهابات. ومن المهم أن تدرجه في نظامك الغذائي.

وبالنسبة لمعظم الناس، فإن البرتقال أو كوبا من الفراولة أو الفلفل الأحمر المطحون أو البروكلي يوفرون ما يكفي من فيتامين سي طوال اليوم.

ويحتاج البالغون الذين تراوح أعمارهم بين 19 و64 عامًا إلى 40 مل غراما من فيتامين سي يوميًا، وبالتالي يجب أن تحصل على كل فيتامين سي الذي تحتاجه في نظامك الغذائي اليومي.