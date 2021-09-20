شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الإفراط فى عصائر الفاكهة والمشروبات السكرية يزيد خطر الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر تقرير صادر من المجلة الطبية البريطانية، من بعض المشروبات التي قد تساهم في زيادة عوامل الإصابة بالسرطان، في ظل زيادة معدلات الإصابة بالمرض، لاسيما أن النظام الغذائي أثبت فعاليته في الوقاية من السرطان، لكن هناك بعض الاختيارات الخاطئة التي تؤدى إلى زيادة عوامل الخطر، طبقا لما ورد في موقع اكسبريس.

وأوضح التقرير أن المشروبات السكرية بما في ذلك عصائر الفاكهة، قد تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض بنسبة 22٪، حيث حذر الباحثون من تناول عصائر الفاكهة التي تعمل كمحرك رئيسة في انتشار السرطان، مثلها مثل المشروبات الغازية.

وحدد الباحثون الذين قاموا بالتحقيق في آثار المشروبات المحلاة بالسكر أو عصير الفاكهه أن المشروبات يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وذلك بعد تقييم بيانات لأكثر من مائة الف مشارك، كان 79% منهم من النساء، حيث قام المشاركين بملء الاستبيانات التي قيمت تناولهم لأكثر من 3000 عنصر طعام وشراب مختلف.

وتوصل الباحثون أن عصائر الفاكهة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 22 %، كما تبين أن أن الشخص العادي يستهلك ما يقرب من 93 مل من المشروبات السكرية ، أو 100٪ من عصير الفاكهة يوميًا، حيث يحتوى عصير الفاكهة الطبيعي على سكريات طبيعية، بينما تحتوي المشروبات السكرية عادة على مزيج من السكر والمواد المضافة، لتعزيز نكهة ولون المشروبات.

وأوضح الباحثون أن المواد المضافة والسكريات كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي بين النساء بنسبة 22 %.

وقسم الباحثون المشروبات السكرية إلى عصائر فواكه بنسبة 100٪ ومشروبات سكرية أخرى ، وكان استهلاك كلا النوعين مرتبطًا بارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان بشكل عام، حيث أوصى التقرير باستهلاك مشروب واحد باليوم بحد أقصى.

وأرجع الباحثون ارتباط المشروبات والعصائر بالسرطان، نتيجة وجود السكريات التي تعد عاملا للإصابة بالمرض.