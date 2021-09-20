شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: لقاح كورونا من فايزر آمن للأطفال من سن 5 أعوام وحقق استجابة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فايزر الأمريكية، إن لقاح فيروس كورونا كان آمنًا وأنتج استجابات قوية للأجسام المضادة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا في تجربة واسعة النطاق، وهي النتائج التي يمكن أن تمهد الطريق لبدء تطعيم أطفال المدارس في غضون أشهر.



لقاح كورونا للاطفال

ووفقًا لتقرير لوكالة "بلومبرج" تقدم النتائج التي طال انتظارها إحدى النظرات الأولى حول مدى نجاح لقاح كورونا مع الأطفال الأصغر سنًا، كان الضغط لتحصين الأطفال في تصاعد في الولايات المتحدة، حيث بدأ عام دراسي جديد تمامًا كما أدى متغير دلتا إلى زيادة كبيرة في الحالات.

في تجربة مع 2268 مشاركًا، أعطت جرعتان من فايرز -10 ميكروجرام- ثلث جرعة البالغين، حيث حققت مستويات عالية من الأجسام المضادة، مماثلة لتلك التي شوهدت في تجربة البالغين من 16 إلى 25 عامًا الذين حصلوا عليها كاملة.

وقالت شركتا Pfizer و BioNTech إنهما يخططان لإرسال البيانات كجزء من طلب قريب المدى للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ومشاركتها مع المنظمين في أوروبا أيضًا.