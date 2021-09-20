شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعمل دايت ومش بتخس.. 5 خطوات هتساعدك على فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هضبة فقدان الوزن هي حالة تفشل فيها في إنقاص الوزن على الرغم من كل الجهود، فعلى الرغم من كونها عقبة طبيعية تشكل جزءًا من العملية، وقد تكون مخيبة للآمال ومحبطة، تجعل الكثيرين مجبرين على التخلي عن فكرة محاولة إنقاص الوزن، ووفقا لتقرير لموقع time now news هناك بعض النصائح لتحقيق مؤشر كتلة جسم أكثر صحة.

أهم النصائح لتجاوز مرحلة هضبة فقدان الوزن:

قلل من تناول الكربوهيدرات: عندما تبدأ في رحلة إنقاص الوزن، فإن إجراء تعديلات على النظام الغذائي هو الخطوة الأولى التي يوصي أخصائيو التغذية بالخطوة الأولى بالحد من تناول الكربوهيدرات لمنع احتباس الماء وتراكم السعرات الحرارية ومع ذلك، بعد فقدان بعض الوزن ، قد يعتاد جسمك على هذه الكمية الصغيرة من الكربوهيدرات، ما يؤدي إلى مرحلة هضبة فقدان الوزن لذلك، للاستمرار من المهم تقليل تناول الكربوهيدرات بشكل أكبر حتى تتمكن من الاستمرار في إنقاص الكيلوجرامات الزائدة.

تناول المزيد من الألياف: تُعد الألياف من أكثر العناصر الغذائية إشباعًا على الإطلاق، فهي تساعد في الحفاظ على آلام الجوع وتعزز فقدان الوزن بمرور الوقت وفقًا للعديد من الدراسات، يرتبط 30 جرامًا من الألياف يوميًا بفقدان الوزن وتحسين إدارة ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بحساسية الأنسولين مع الأطعمة مثل دقيق الشوفان والتوت والمكسرات والفاصوليا والعدس والبقوليات، يمكنك التحرر من مرحلة هضبة فقدان الوزن والاستمرار في إنقاص الوزن مثل المحترفين.

وجبات الغش العرضية: الغش أثناء اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن يمكن أن يكون عدوًا لجهودك إذا حدث ذلك كثيرًا ومع ذلك ، قد تكون وجبة الغش مرة واحدة مفيدة عندما يفقد الجسم الكثير من الدهون ، فإن الدماغ يشير إلى تخزين السعرات الحرارية بمرور الوقت مما يؤدي إلى هضبة فقدان الوزن. لذلك ، فإن أفضل طريقة للاستمرار في فقدان الوزن هي الغش من حين لآخر لذلك يستمر الجسم في معالجة الدهون بنفس الطريقة التي كان يفعلها في البداية.

تناول المزيد من البروتينات: المكسرات واللحوم الخالية من الدهون والبيض ومنتجات الألبان ومصادر البروتين الأخرى هي أفضل برعم لك لتحقيق أهداف إنقاص الوزن في مرحلة هضبة فقدان الوزن، يمكن أن تكون البروتينات مفيدة في إبقائك ممتلئًا لفترة طويلة ، وتقليل تناول السعرات الحرارية وتحسين القوة في التدريبات لذلك ، يوصي الخبراء بزيادة البروتينات لتقليل السعرات الحرارية وتسريع العملية المتوقفة.

قلل من الأطعمة المالحة: تؤدي الأطعمة المالحة إلى احتباس الماء وقد تكون السبب في عدم قدرتك على إنقاص المزيد من الوزن لذلك، يُنصح بتقليل تناول الملح بشكل أكبر عندما تكون في مرحلة هضبة فقدان الوزن لضمان الاستمرار في التخلص من الكيلوجرامات من دون عوائق.