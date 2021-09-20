شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريدين معرفته عن حركة الأمعاء والتبول للأطفال حديثى الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل العديد من الأباء الجدد عن عدد مرات التبول عند الرضع ولون البراز ومتى يتم تغير الحفاضات، وما يحدث خلال الأيام الأولى لطفلك، في السطور القادمة سنوضح لك كل ما تريد معرفته عن حركة الأمعاء والتبول للأطفال حديثى الولادة ، بحسب ما نشره موقع " healthychildren".

التبول:

عدد مرات التبول عند الرضع هي مرة كل 1-3 ساعات أو ونادرا ما 4-6 مرات في اليوم، إذا كانوا مرضى أو محمومين .

عندما يكون الطقس شديد الحرارة ، فقد ينخفض عدد مرات التبول إلى النصف ويظل طبيعيًا.

يجب ألا يكون التبول مؤلمًا أبدًا، إذا لاحظت أي علامات ضائقة أثناء قيام طفلك بالتبول ، أخبر طبيب الأطفال الخاص بك، قد تكون هذه علامة على وجود عدوى أو مشكلة أخرى في المسالك البولية.

لون البول:

في حالة الطفل السليم ، يكون لون البول فاتحًا إلى أصفر غامق، في الأسبوع الأول بعد الولادة ، قد ترى بقعة وردية أو حمراء على الحفاض ، عادة ما تكون هذه البقعة علامة على بول شديد التركيز ولونه وردي، طالما أن الطفل يبلل أربع حفاضات على الأقل يوميًا ، فلا داعي للقلق ،إذا استمرت الصبغة الوردية ، استشر طبيب الأطفال.

حركات الأمعاء:

في الأيام القليلة الأولى بعد الولادة ، ستكون حركات الأمعاء الأولى لطفلك بمادة تُعرف باسم "العقي"، تملأ هذه المادة السميكة السوداء أو الخضراء الداكنة الأمعاء قبل الولادة ، وبمجرد مرورها ، يتحول البراز إلى اللون الأصفر والأخضر .

يختلف لون براز الأطفال وقوامه بسبب عدم نضج الجهاز الهضمي، إذا كان طفلك يرضع من الثدي ، يجب أن يتحول برازه إلى سائل أصفر ممزوج ببعض الجزيئات.

إذا كانوا يرضعون حليب صناعى ، فعادة ما يكون برازهم أسمر أو أصفر اللون، و البراز الأخضر ليس أمرًا غير معتاد أيضًا ، ولا ينبغي أن يسبب لك القلق.

سواء كان طفلك يرضع من الثدي أو من الزجاجة ، فإن البراز القاسي أو الجاف جدًا قد يكون علامة على أنه لا يحصل على كمية كافية من السوائل أو أنه يفقد الكثير من السوائل بسبب المرض أو الحمى أو الحرارة.

معلومات عن حركة الأمعاء لدى الرضع :

- تعتبر الاختلافات العرضية في لون البراز وتناسقه أمرًا طبيعيًا، على سبيل المثال ، إذا تباطأت عملية الهضم بسبب الأطعمة التي تتطلب مزيدًا من الجهد للهضم (مثل كميات كبيرة من الحبوب) ، فقد يصبح البراز أخضر .

- إذا تم إعطاء الطفل الحديد الإضافي ، فقد يتحول لون البراز إلى اللون البني الداكن.

- براز الرضيع يكون عادةً لينًا وسيلانًا بعض الشيء ، فليس من السهل دائمًا معرفة ما إذا كان الطفل يعاني من إسهال خفيف.

- الإسهال علامة على عدوى معوية ، أو قد يكون ناتجًا عن تغيير في نظام الطفل الغذائي، إذا كان الطفل يرضع طبيعى ، يمكن أن يصاب بالإسهال بسبب التغيير في النظام الغذائي للأم .

- من عمر ثلاثة إلى ستة أسابيع ، يكون لدى بعض الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية حركة أمعاء واحدة فقط في الأسبوع ولا يزالون طبيعيين، حيث يترك حليب الثدي القليل جدًا من الفضلات الصلبة ليتم التخلص منها من الجهاز الهضمي للطفل، وبالتالي ، فإن ندرة البراز ليست علامة على الإمساك ولا ينبغي اعتبارها مشكلة طالما أن البراز رخو .

- إذا كان طفلك يرضع حليباً اصطناعياً ، فيجب أن يكون لديه حركة أمعاء واحدة على الأقل في اليوم، إذا كان لديهم أقل من هذا ويبدو أنهم يعانون من الإجهاد ، فقد يكونون مصابين بالإمساك، تحقق مع طبيب الأطفال الخاص بك للحصول على المشورة حول كيفية التعامل مع هذه المشكلة.