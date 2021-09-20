شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الأرز ..حمية من 1939 وتؤدى لخسارة 9 كيلو من وزنك فى 21 يوما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم الأرز من بين العديد من الحميات الغذائية المتبعة لإنقاص الوزن والتغلب على السمنة المفرطة، خلال فترة زمنية قصيرة، لم تزيد عن ثلاثة أسابيع، تتمكن خلالها من خسارة مايعادل 9 كيلو من وزنك، حيث ترجع هذه الحمية إلى عام 1939 التى تم تطويرها من قبل الباحث الطبي بجامعة ديوك والتر كيمبنر لأول مرة، وذلك طبقا لموقع every day health.

وتستهدف هذه الحمية خسارة الوزن مع الوقاية أيضًا من أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، حيث تعتمد حمية الأرز على الكربوهيدرات الصحية، التى تشمل الخضروات والفاكهة والحبوب الغنية بالألياف.

وفيما يلى نختصر لك أهم الخطوات التى لابد من اتباعها فى ريجيم الأرز للحصول على نتائج جيدة فى رحلة خسارة الوزن:

1.لابد من تناول 800 سعرحراري مقسمة على وجباتك اليومية وذلك فى الأسبوع الأول من الريجيم.

2. تعتمد حمية الأرز على النشويات والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان.

3.يمكنك تناول شريحة واحدة من الخبز، أو ثلث كوب من الأرز، أو نصف كوب من المكرونة، خلال الوجبة الواحدة فقط.

4.يسمح بتناول ثمرة فاكهة كاملة أو كوب فاكهة على مدار اليوم.

5. تناول الخضار بمقدار واحد غير مطبوخ أو نصف كوب مطبوخ.

6. تناول كوب واحد من الحليب أو الزبادي أو نصف كوب من الجبن القريش.

7.يمكن إضافة الأسماك واللحوم الخالية من الدهون.

8.يسمح بزيادة مقدارالسعرات الحرارية لتصبح 1000سعرحراري في اليوم، وذلك مع بداية الأسبوع الثاني من الريجيم، حتى تصل إلى الوزن المطلوب.

9. في المرحلة النهائية اى الأسبوع الثالث والأخير، ترتفع السعرات الحرارية أكثر قليلاً، لكن النظام الغذائي يظل منخفضًا في الدهون والملح وغني بالفواكه والخضروات والحبوب.

10.الإكثار من تناول المياه على مدار يومك بمقدار 3 لتر.

وأكد التقرير أن حمية الأرز توفر العديد من الفوائد الصحية لجسمك، لأنها تعتمد على الألياف التى تسهم فى خفض نسبة الكوليسترول في الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنها تلعب دورًا فى الحفاظ على صحة الأمعاء وتجعلك تشعر بالشبع، مما يساعدك على إنقاص الوزن.