شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: عدد وفيات كورونا بأمريكا يتخطى ضحايا الإنفلونزا الإسبانية فى عام 1918 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصحيفة south china post عن أن عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، على وشك أن يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإنفلونزا الإسبانية عام 1918.

ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز، اقتربت الوفيات الأمريكية المرتبطة بفيروس كورونا من 675 ألفًا، ويمثل متغير دلتا 99.4% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.



كورونا

ووفقًا للتقرير سيتجاوز عدد الوفيات المبلغ عنه في الولايات المتحدة من فيروس كورونا هذا الأسبوع عدد الضحايا بسبب الإنفلونزا الإسبانية، وفقًا للأرقام جنبًا إلى جنب على الرغم من أن المقارنة المباشرة بين الأرقام الأولية لا تعطي القصة كاملة.

وأوضح التقرير أن الأعداد الهائلة، بالنظر إلى الأدوات الحديثة التي تكافح مثل هذه الأمراض، تشكل عبئًا ثقيلًا، كانت الوفيات الأمريكية المرتبطة بفيروس كورونا حتى أمس الأحد عند 673.763 ألف حالة وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 228.62 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و898843.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدولة إجمالي الوفيات عدد الإصابات

الولايات المتحدة : 675862 42155527

الهند: 444838 33448163

البرازيل: 590508 21230325

المملكة المتحدة : 135203 7429746

روسيا: 407206 7274928

فرنسا : 116002 6949519

تركيا: 61539 6846010

إيران : 117182 5424835

الأرجنتين: 114368 5238610

كولومبيا: 125860 4939251.