شكرا لقرائتكم خبر عن عصير الأناناس يحارب السعال ويقتل البكتريا الموجودة بالحلق ويطرد البلغم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينصح خبراء الصحة والتغذية بعصير الأناناس، الذي يعد علاجا فعالا لمحاربة السعال المزمن وانتفاخ البطن، حسب ما ذكره موقع First for women



فوائد عصير الاناناس

وقال المصدر، إن عصير الأناناس يحتوي على إنزيم يسمى "البروميلين"، الذي يتميز بخصائص قوية مضادة للالتهابات، إلى جانب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C.

وأوضح المصدر، أن هذا المزيج من الفوائد يساعد على قتل البكتيريا الموجودة في الحلق وتخفيف المخاط في الرئتين أو الجيوب الأنفية.

وكشف الموقع، عن أن إنزيم "البروميلين" يخفف كذلك انتفاخ البطن، حيث أن نصف كوب من عصير الأناناس يمكن أن يخفض عسر الهضم بنسبة 55 %.

وقال باحثو جامعة كونيتيكت الأمريكية إن مادة" البروميلين"تعمل على تسريع عملية هضم البروتينات والدهون لتفريغ المعدة بشكل أسرع، كما للبروميلين القدرة على تنظيف المسام وإزالة خلايا الجلد الميتة، إلى جانب استخدامه كمضاد للتجاعيد، والمساعدة على إنتاج البشرة لمادة الكولاجين.



الاناناس فاكهة صحية مفيدة لصحتك

وأشار الموقع، إلى أن الأناناس هو فاكهة استوائية لذيذة وصحية بشكل لا يصدق، نشأت في أمريكا الجنوبية، حيث أطلق عليها المستكشفون الأوروبيون الأوائل اسم تشابهها مع كوز الصنوبر، موضحا إن هذه الفاكهة مليئة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى، مثل الإنزيمات التي يمكن أن تقاوم الالتهابات والأمراض.

تم ربط الأناناس ومركباته بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك المساعدة على الهضم، وتعزيز المناعة، وتسريع الشفاء من الجراحة، من بين أمور أخرى، كما يحتوي الأناناس أيضًا على كميات ضئيلة من الفيتامينات A و K والفوسفور والزنك والكالسيوم، فهي غنية بشكل خاص بفيتامين C والمنجنيز.

فيتامين C ضروري للنمو، وبناء نظام مناعة صحي ويساعد على امتصاص الحديد من النظام الغذائي. وفي الوقت نفسه، المنجنيز هو معدن طبيعي يساعد على النمو ويحافظ على التمثيل الغذائي الصحي وله خصائص مضادة للأكسدة.