إليكم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2021 12:09 مساءً

كشفت الطبيبة الروسية أولغا كوزلوفا، أخصائية أمراض القلب، فئات الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تشير الأخصائية في حديث لراديو “موسكو تتحدث”، إلى أن الإصابة بمرض السكري وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم واضطراب توازن الدهون، هي المؤشرات الرئيسية لمشكلات في القلب.

تقول، “تتطور أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الرجال في وقت مبكر مقارنة بالنساء. وإذا تحدثنا عن تزامن أمراض السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن النساء أكثر عرضة لذلك من الرجال. وهن أكثر عرضة للمضاعفات”.

وتضيف، ويزيد الخضوع للعلاج الكيميائي والشعاعي من سمية القلب.

وتشير الطبيبة، إلى أن العمر يمكن أن يشير إلى جانب عوامل أخرى، إلى احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مع أنه حتى الشباب في الوقت الحاضر يعانون من هذه الأمراض. ووفقا لها، حتى نمط الحياة الخامل (قلة النشاط البدني) يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .