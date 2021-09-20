ماذا يحدث للبشرة عندما تنامين مع المكياج؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 01:10 مساءً - يعلم الجميع أنّ النوم بالمكياج هو خطيئة كبيرة للبشرة، لكن هل نعرف حقاً الضرر الذي يلحق بوجوهنا عندما ننسى التنظيف قبل النوم؟

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: إليك خمسة أشياء يمكن أن تحدث لبشرتك عندما تنضغط على الوسادة وأنت تضعين المكياج وكيفية إصلاحها:

1- ترسّبات

من خلال النوم مع الماكياج، فأنت تحاصرين كلّ من الزيوت الطبيعية، ومجموعة كاملة من البكتيريا الضارة الأخرى داخل المسام الخاصة بك، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى ترسّبات سيئة.

أثناء النوم، تؤدي عملية تجديد الخلايا إلى تشحيم بصيلات الشعر، مما يسمح للزيوت الطبيعية بالتدفق إلى سطح بشرتك.

عندما تتركين مكياجك، يُحبس هذا الزيت ويُمزج مع جميع المنتجات الأخرى على وجهك، ويعلق في مسامك ويسبب ترسبات.

يقول لو سوميرو، مدير Cosmas Clinic، وهي عيادة رائدة لتجديد الجلد في كامبريدج: “إنّ البكتيريا هي السبب الرئيسي للترسبات. على مدار اليوم، يُمزج مكياجك مع مجموعة كاملة من البكتيريا والملوثات من البيئة؛ هذه المنتجات الثانوية تتفتت في مكياجك، ويتمّ امتصاصها بواسطة مسامك.

“لمنع الترسبات، الجواب بسيط: امسحي مكياجك قبل أن تذهبي إلى النوم. التنظيف المزدوج هو ضرورة مطلقة لإزالة جميع آثار الماكياج والبكتيريا. أنصح بالبدء بمنظف نشط لتفتيت المكياج برفق على بشرتك. ثمّ المتابعة مع منظف للتنظيف العميق الذي سيستخلص جميع البكتيريا من مسامك”.

وأضاف الدكتور مارتن كينسيلا، طبيب التجميل: “بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك بثرة نشطة، فإنّ النوم مع الماكياج سيجعل هذه البقعة أسوأ، ويمكن أن تؤدي إلى حب الشباب أو العدوى. وعلاوة على ذلك، إنّ كريم الأساس الذي يعتمد على الزيت غالباً ما يُنتج الرؤوس السوداء ويؤدي إلى بشرة باهتة.

“أوصي بدمج مقشر كيميائي، مثل حمض الساليسيليك في روتين العناية بالبشرة الخاص بك حوالي ثلاث مرات في الأسبوع لإعطاء المسام الخاصة بك نظافة عميقة للغاية”.

وأضاف لو: “إذا كانت بشرتك بحاجة إلى تنظيف عميق، فهناك أيضاً علاجات متقدمة في السوق، مثل Stratum Synergy التي نستخدمها في العيادة. يمكن أن يساعد ذلك في علاج جميع طبقات الجلد في وقت واحد ويوفر التطهير العميق والتقشير والترطيب، مما يترك بشرتك نظيفة تماماً، والأهم من ذلك أنه يجعل المسام خالية من البكتيريا”.

2- التجاعيد المبكرة

على مدار اليوم، تصبح الأوساخ والماكياج محاصرين داخل بشرتك وتتسبب في أضرار مؤكسدة مستحثة بيئياً. وهذا يؤدي إلى انهيار حاجز الرطوبة الطبيعي لبشرتك وتباطؤ إنتاج الكولاجين.

وأوضح الدكتور كينسيلا أنّ الكولاجين هو عنصر حيوي للبشرة الشابة، ومن خلال كسره نعرّض أنفسنا للتجاعيد المبكرة والجلد الشاحب.

وقال: “الكولاجين الذي ينتجه الجسم هو بروتين مسؤول عن مرونة بشرتك وامتدادها. من خلال النوم مع الماكياج، فإنك تعطلين حاجز الرطوبة الطبيعي لبشرتك، وتوقفين إنتاج الكولاجين قبل الأوان مما يؤدي إلى خطوط دقيقة وتجاعيد وبشرة باهتة”.

وأضاف ميل غرافيل بارنز من شركة كروما فارما، وهي شركة رائدة في إنتاج حمض الهيالورونيك للطب التجميلي: “أثناء النوم، تمر بشرتك بعملية دوران الخلايا التي تسمح لخلايا الجلد الجديدة بالصعود إلى السطح ورمي الخلايا الميتة. إنّ الماكياج يحبس خلايا الجلد الميتة، والتي بدورها تجعل بشرتك داكنة، والتي يمكن أن تجعل بشرتك تبدو أكبر مما هي عليه.

3- بشرة باهتة ورمادية

إذا كنت تبحثين عن بشرة أكثر إشراقاً، فقد تكون إزالة الماكياج بشكل صحيح في الليل هي الطريقة المثلى للقيام بذلك.

عندما تنامين مع مكياجك، فإنّ الزيوت وخلايا الجلد الميتة على الطبقات الخارجية من الجلد تكون محاصرة عبر وسادتك طوال الليل. تضرّ كل هذه البكتيريا بالعمليات الطبيعية لبشرتك، وتوقف دوران الخلايا، وتترك بشرتك باهتة.

يقول لو: “إنّ التطهير المنتظم والتقشير جزء لا يتجزأ من الكشف عن خلايا الجلد الجديدة الصحية والسماح بحدوث عمليات الإصلاح الطبيعية للجلد. بينما يقوم التنظيف بإزالة الأوساخ الموجودة في مسامك، فإنّ التقشير ضروري لإزالة خلايا الجلد الميتة وتعزيز بشرة متوهجة.

“يجب عليكِ اختيار العلاجات الحمضية، على سبيل المثال حمض الجليكوليك للتقشير بدلاً من الفرك القاسي الذي يمكن أن يتلف حاجز الرطوبة في الجلد. إنّ التقشير يمنح بشرتك تنظيفاً عميقاً ويزيل خلايا الجلد الميتة للتحكم في عملية الترسبات وجعل البشرة تبدو أكثر سلاسة وإشراقاً”.

4- التهابات العين

إنّ ماكياج العين المتبقي يمكن أن يسبب تهيج أنسجة العين الحساسة مما يؤدي إلى عدوى سيئة في العين.

عندما تنامين مع المكياج، فأنت لا تنشرين البكتيريا حول وجهك فحسب، بل تفركينها أيضاً حول منطقة العين، وعلى الوسائد والبطانيات، مما يخلق أرضاً خصبة لالتهابات العين المحتملة.

وأوضح الدكتور كينسيلا أنّ الجلد هو خط الدفاع الأول ضد العدوى وعن طريق النوم مع الماكياج، فإننا نزيد من هذا الخطر.

“إنّ الآثار الجانبية التي تأتي مع النوم بالماكياج يمكن أن تشمل حكة، عيون حمراء، رد فعل تحسسي، وحتى عدوى كاملة إذا لم نكن حذرين”.

“من خلال ترك الماسكارا على عيونك طيلة الليل، تصبح رموشك هشة. وإذا فعلتِ ذلك مرات عديدة، فقد ينتهي بك الأمر إلى ترقق الرموش وسقوطها”.

5- تهيج وطفح جلدي

غالباً ما يحتوي الماكياج على العطور والمهيجات الأخرى مثل الأصباغ والروائح. عند تركها على الجلد لفترات طويلة من الزمن، يمكن أن تسبب هذه المهيجات التهاباً، وهو أمر محفوف بالمخاطر بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من البشرة الحساسة.

قال ميل: “إذا كنتِ بالفعل عرضة للبشرة الحساسة، فإنّ النوم مع الماكياج سيجعل الأمور أسوأ.

“أوصي بإضافة حمض الهيالورونيك والنياسيناميد وفيتامين c إلى روتين العناية بالبشرة للمساعدة على مكافحة الحساسية وتحسين المرونة الشاملة ونعومة الجلد”.