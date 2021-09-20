إصابات كورونا تسجل تراجعا خلال آخر 24 ساعة بروسيا

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 19744 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و778 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الاثنين عن رصدها 19744 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 20174 إصابة في اليوم السابق)، ما يسجل تراجعا.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو (2469 حالة)، وفي ثاني أكبر مدينة روسية، بطرسبورغ (1137 حالة)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1098).

وسجلت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا 778 حالة وفاة، في تراجع ملحوظ، مقابل 793 وفاة أمس، فيما تماثل 11992 مريضا للشفاء.

ووفقا للبيانات والإحصاءات الرسمية سجلت روسيا منذ بداية الجائحة 7.294.672 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 198996 حالة وفاة، و6.510.674 حالة شفاء.