شكرا لقرائتكم خبر عن تخطى الوجبات يزيد من رغبتك فى تناول الحلويات.. 5 طرق للسيطرة على نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد خبراء التغذية أن الرغبة الشديدة في تناول السكر هي السبب الرئيسي المسؤول عن عدم قدرة الفرد على الالتزام بنظام غذائي صحي، ولكن يمكن أن يساهم تخطي الوجبات في الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، وبالتالي زيادة تناول السعرات الحرارية بشكل كبير، فقد يشعر المرء أحيانًا أنه بحاجة إلى مُحلي للحد من القلق قد يفعل الآخرون ذلك لإكمال وجبتهم، ولكن كما اتضح ، نادرًا ما يكون الدافع وراء الرغبة الشديدة في تناول الحلويات هو الجوع، ويحدث بشكل رئيسي بسبب حاجة الجسم إلى "المكافأة".

ووفقا لتقرير لموقع time now news سواء كان ذلك بعد الإفطار أو العشاء، أو أثناء الامتحانات أو قبل المشاركة المهمة المتعلقة بالعمل مباشرة، لا بد أن تحدث الرغبة الشديدة في تناول الحلوى بسبب تأثيرها المفترض في التخفيف على الصحة العقلية.

بعض النصائح للتعامل مع الرغبة الشديدة في تناول الحلوي

-تجنب تخطي الوجبات: عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، قد يشعر المرء بالحاجة إلى تخطي الوجبات لتقليل تناول السعرات الحرارية كما اتضح، يمكن أن يساهم في الرغبة الشديدة في تناول الحلويات وبالتالي زيادة تناول السعرات الحرارية بشكل كبير، وزيادة الوزن على المدى الطويل بدلاً من ذلك، يوصي الخبراء بإدراج الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين في النظام الغذائي لتفادي آلام الجوع والحث على الشبع.

-اختر مُحليًا طبيعيًا وصحيًا: الاستغناء عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام من حين لآخر قد لا يضر بصحتك كثيرًا بدلاً من ذلك ، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة العقلية عند الرغبة في التحلية ، يوصي الخبراء بخيارات صحية مثل الفواكه أو مزيج من المكسرات أو حتى قطعة من الشوكولاتة الداكنة.

-احصل على قسط وافر من النوم: يعد الحرمان من النوم، وفقًا لخبراء الصحة، أحد الأسباب الرئيسية المسؤولة عن الرغبة الشديدة في تناول الحلويات لذلك ، اذهب إلى الفراش في الوقت المحدد وتأكد من حصولك على ثماني ساعات على الأقل من النوم للحفاظ على الرغبة الشديدة في تناول الحلوى.

-راقب كمية الملح التي تتناولها: قد يبدو الأمر غريبًا، إلا أن تناول الكثير من الأطعمة المالحة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الرغبة الشديدة في تناول السكر يمكن أن يكون إما لتحييد النكهة أو بسبب أي سبب آخر، يقول الخبراء أنه قد يكون السبب وراء رغبة المرء في السكر أو التحلية بعد العشاء مباشرة لذلك، راقب كمية الملح المستخدمة في طعامك لمعالجة الرغبة فى تناول السكريات ، ومنع زيادة الوزن على المدى الطويل.

-شرب الكثير من الماء: عدم شرب كمية كافية من الماء هو سبب رئيسي آخر للرغبة الشديدة في تناول الطعام والسكر، وتظهر الأبحاث أن الناس يستجيبون للعطش والجوع 62٪ من الوقت حتى لو كانوا عطشانين، حيث قد ينتهي بهم الأمر بتناول الطعام بنهم لأنهم يخلطون بينه وبين الجوع لمنع ذلك ، يوصي الخبراء بشرب الماء بانتظام للحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام والسكر.